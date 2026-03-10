北市大安文山選舉激戰 楊植斗點出藍營「絕對優勢」

國民黨大安、文山區議員楊植斗。（資料照）

年底就要進行地方九合一選舉，民進黨台北市大安、文山區議員初選結果出爐，新人劉品妡、陳聖文，以及老將簡舒培、王閔生將投入大選。國民黨大安、文山區議員楊植斗直言，民進黨這次保守「搶四」策略不錯，不過藍營還有一個「絕對優勢」就是台北市長蔣萬安的聲量，如綠營推不出強棒，基本上國民黨還是能鞏固該區的八席議員。

民進黨中央黨部公布初選提名名單，台北市第六選區（大安、文山）初選結果出爐，由劉品妡、陳聖文、簡舒培、王閔生出線。

楊植斗受訪說，國民黨在該區預計提名八席，由於還有新人表態參選，目前尚未確認是否初選，根據之前的經驗，國民黨在該區提名九席就一定會有一席落馬，因此這次才採取保守提名。

他說，這次民進黨也採取保守提名四席，策略是對的，也有機會能搶四，不過國民黨仍有一個強力優勢點，基層目前都認為台北市有蔣萬安坐鎮讓他們很有信心，如果民進黨最終無法推出強棒，綠營支持者覺得大勢已去甚至不願出門投票，對國民黨一大利多，所以這次蔣萬安一定要把票數盡可能衝高。

他也提及，目前文山區有很多社宅進駐，很多年輕人移入設籍，這就是傳統組織比較難觸及的角落，加上年輕人普遍對於國民黨較為反感，是一個隱憂，因此除了傳統組織也需要再多加入一些空戰元素。

