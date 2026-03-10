為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    列傅崐萁等人6次赴中 陳培瑜：藍委赴中聽旨行程是否為公費？

    2026/03/10 14:57 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    行政院長卓榮泰上週六自費赴日看世界棒球經典賽，引發在野黨不滿。民進黨立委陳培瑜今發文列舉本屆立法院國民黨立院黨團總召傅崐萁率前年團赴中拜會中共政協主席王滬寧，到去年12月國民黨立委翁曉玲等7位藍委赴廈門與國台辦官員見面等6次相關行程，質問「藍委赴中聽旨的費用，由人民納稅錢買單？」她已就此向立法院發出索資公文要求提供藍委拜會中共官員是否為公費。

    陳培瑜表示，她已經向立法院發出索資公文，要求提供這屆國民黨立委上任後，前往中國拜會中共高官的費用來源是否為公費。她列舉，2024年4月26日立法院會期中，國民黨立院黨團總召傅崐萁率領藍委共17位前往北京，拜會中共政協主席王滬寧。返台就強推國會濫權法案。

    陳培瑜續指，2024年8月國民黨立委陳玉珍前往北京，拜會中共國台辦主任宋濤；同年，12月傅崐萁缺席黨團協商，前往香港，返台馬上硬闖「財劃法」、「憲法訴訟法」、「選罷法」等3大惡法；2025年1月陳玉珍剛刪完文化部預算，就前往廈門參與中共春節活動，與中共國台辦主任宋濤同框；同年2月，傅崐萁缺席總預算黨團協商，前往香港，宣稱代表台灣中央政府。

    陳培瑜再指，去年12月審查國防預算、國安法案期間，翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等國民黨立委前往廈門，與國台辦官員見面。請立法院、國民黨向全國大眾說明，這些行程是不是公費？你們跟中共高官到底談了什麼？

