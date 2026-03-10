憶1964年以「Taiwan」征戰奧運 賴總統：台灣定能再次閃耀國際

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道（左）獲頒「一等卿雲勳章」，中華奧林匹克委員會主席蔡家福（右）到場觀禮。（圖由總統府提供）

賴清德總統今在總統府頒授中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道「一等卿雲勳章」，表彰其對台灣體育發展的深遠貢獻。賴總統特別回顧1964年我國以「Taiwan」為名參加東京奧運的歷史勉勵國人，相信以台灣越來越受重視的國際地位，以及越來越堅強的運動陣容，一定可以再次在國際舞台上閃閃發光。

今天在場觀禮者包括林鴻道的母親暨宏國關係事業董事長林謝罕見、立法院前院長王金平，以及舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷、中華奧林匹克委員會主席蔡家福、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍，場面隆重溫馨。

賴清德表示，過去數十年來，林鴻道在運動發展上貢獻卓著，2013年擔任我國奧林匹克委員會主席後，憑藉廣闊國際視野與無私奉獻，讓台灣運動發展更上一層樓，尤其台灣的國際處境特殊，奧會主席非常不好當，林鴻道任內面臨外在壓力時，仍堅持最基本的「奧會模式」，提升我國運動員的能見度，也捍衛我國會籍及運動好手的國際參賽權益。

賴清德也肯定林鴻道積極推動運動科學的設置，促成國家運動科學中心成立，導入多項科學化訓練機制，更設置獨立藥檢機制，讓台灣的運動事業與時俱進、與國際接軌；同時倡議「績優運動選手就業輔導辦法」，促進運動員退役之後的職涯保障，並可以有效傳承經驗；另為培育運動行政與國際人才，也創設奧林匹克學院，對台灣運動發展的貢獻令人欽佩。

賴清德回顧，1964年夏天他還不滿5歲，當時我國以「Taiwan」為名參加東京奧運，那是目前唯一一次奧運聖火傳遞經過台灣，迎接東奧聖火的「毛公鼎」聖火台至今仍存放在台北體育園區，訴說著這段歷史，也持續勉勵國人。

賴強調，政府去年成立「運動部」，目標讓台灣邁向「運動大國」、促進「健康台灣」願景，相信以台灣越來越受重視的國際地位，以及越來越堅強的運動陣容，一定可以再次在國際舞台上閃閃發光，也希望奧會持續做選手最大的後盾、做台灣最閃亮的一張國際名片，讓國人繼續自信、勇敢地走向世界。

賴總統特別回顧1964年我國以「Taiwan」為名參加東京奧運的歷史勉勵國人，相信台灣一定可以再次在國際舞台上閃閃發光。（圖由總統府提供）

在場觀禮者包括舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷、中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍。（圖由總統府提供）

