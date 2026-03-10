批顧立雄幫卓揆「擦屁股」 國民黨籲有包機能力者都申請使用軍用機坪

國民黨今日下午找來退役空軍中將張延廷召開「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑民航包機不可能使用軍方停機坪。（記者施曉光攝）

行政院長卓榮泰日前從空軍松指部搭包機赴日本為台灣棒球隊加油，遭藍營質疑公器私用，國民黨今日下午找來退役空軍中將張延廷召開「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑民航包機不可能使用軍方停機坪，該黨文傳會副主委尹乃菁強調，既然國防部長顧立雄出來幫忙「擦屁股」，宣稱松指部可以提供民用私人包機使用，歡迎所有有財力包機的人，都去向軍方申請使用軍用機坪。

張延廷則強調，如果卓揆赴日屬於私人行程，就不可能使用松指部的停機坪，因為松指部向來除外島地區緊急醫療後送事由，都是僅限於公務使用，一般私人行程都必須在民航機坪搭機，而且所有國人出境都要在民航站接受行裏檢查，回國時也一樣要在民航站接受入境檢查，軍用的松指部停機坪一定是公務行程，過去也從未有私人行程跑到軍用停機坪受檢，所以卓揆這趟日本行程到底是公務行程，還私人行程？

張延廷還說，有關包機問題，卓揆究竟是全部包機，還是部分包機？如果是全部包機，必須花費200多萬元，若屬於部分包機，就是搭乘包機主人的「便機」，只需分擔自己及隨扈的機票錢。

尹乃菁表示，如果卓揆能在台日斷交數十年後赴日訪問，當然算是外交關係上一次不錯的成績，但外交是一種高度的藝術，而非騙術以及欺騙國人的話術，如果卓揆很早就已經完成規劃此行，且事前與日本方面具有高度的配合默契，大可不必從原本應該的「從從容容、游刃有餘」，變成「匆匆忙忙、漏洞百出」，而且是「謊言百出」，既然日方已經說明卓揆此行沒有見到任何日本政要，就是公開對卓揆以及宣稱此行有見到日方政要的內閣成員，包括宣稱證明台日關係友好的海委會主委管碧玲等人的公開打臉。

尹乃菁說，卓揆這次動用國防部來擦脂抹粉，國防部長顧立雄宣稱松山機場為軍民兩用，私人也可以使用松指部機坪的說法，超乎大家的想像，如果真如顧立雄所言，民航包機也可以使用軍方機坪，對於一般有能力包機的民眾，大家是不是都可以申請從軍用機坪起飛？顯然是不可能的，但既然國防部長已經出來幫忙「擦屁股」，歡迎所有具有財力可以包機的人，都去向軍方申請使用軍用機坪。

對於卓揆強調自費購買機票，尹乃菁質疑，重點在於整架包機費用是由誰出的？如果卓揆訪日事前有完整的規劃，利用私人休假行程赴日，難道不能提前訂購機票？即便機位難訂，難道行政院不能協調國航公司加開航班嗎？

