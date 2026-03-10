國民黨台南市議員首梯次登記 鎖定9選區、提名17人

國民黨台南市黨部今日公告2026台南市議員選舉第1梯次候選人提名登記事項。（記者王姝琇攝）

國民黨台南市黨部今日公告2026台南市議員選舉第1梯次候選人提名登記事項，鎖定9選區、提名17人。市黨部主委謝龍介表示，有意參選第2、3、6、8、9、10、11、12、13選區市議員，應於3月12至13日領表，登記日為3月16至18日。

國民黨台南市議員領表登記選區首先鎖定第2選舉區（佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門）、第3選舉區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）、第6選舉區（安南區）、第8選舉區（北區、中西區）、第9選舉區（南區、安平區）、第10選舉區（東區）、第11選舉區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）、第12選舉區（平地原住民）及第13選舉區（山地原住民）市議員選舉者。

目前國民黨議員共12席，有第1選區蔡育輝、第2選區方一峰、第3選區尤榮智、第6選區李中岑、第7選區林燕祝、第8選區蔡宗豪及許至椿、第9選區盧崑福及林美燕、蔡淑惠、第10選區曾培雅及王家貞。當屆不尋求連任或推接班人，尤榮智由女兒尤淨寬接棒；林美燕由兒子葉翰勳接班；曾培雅交棒兒子歐政豪；蔡淑惠未公開表態，但知情人士提及她無意參選。

謝龍介說，依公告規定於台南市黨部領表及登記，黨員領取提名登記表件，應持本人身分證並繳納領表登記費5萬元，領表登記費不予退還；領表同志與登記同志須同一人、領表與登記須同一選舉區，領表得委託其他同志代辦，並繳交委託書。

辦理登記除應符合相關資格規定、繳交相關表件，依中央頒定直轄市議員選舉候選人提名作業要點規定，同時應繳保證金20萬元及選務作業費30萬元，選務作業費為辦理提名登記公告、受理領表及登記、政見說明會、民意調查等作業運用，經核定不辦理民意調查或經核定不提名，及在民意調查尚未啟動前撤回登記者，選務作業費應扣除已開支費用後平均退還。

