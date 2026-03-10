談鄭麗文親中 許毓仁：她做不到讓習近平停止對台軍演

國民黨前立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁。（資料照）

國民黨提出3800億+N軍購版本，黨主席鄭麗文親中路線再度引發討論。前國民黨立委許毓仁直言，如果鄭麗文可以見到中國國家主席習近平，習說馬上停止軍演和駭客攻擊，他會舉雙手贊成，「但事實上我認為是做不到」。

許毓仁表示，他支持兩岸交流，如果鄭麗文有把握見習近平可以提出停止軍演，台灣人民會支持；但如果這些兩岸交流是基於這些侵略、威脅的行為不斷加劇，頻率不斷增加的情況下，我們為什麼要去跟對方談呢？這樣的情況下我們兩手空空沒有防衛，去那邊談這些東西，談回來是沒有意義的，還是要以實力換取和平。

許毓仁表示，國民黨應該要展現的態度是，未來可以執政，在防衛和安全上要對得起自己的國民，要怎麼去向國民交代自我防衛無法做到位，以及北京給國民黨的承諾是可以相信的嗎？如果鄭麗文可以見到習，習說馬上停止軍演和駭客攻擊，他會舉雙手贊成，「但事實上我認為是做不到」。

許毓仁也質疑，今天就算國民黨執政，有辦法叫習近平公開說放棄台灣嗎？這是個大問號。可能更容易以和談的方式來面對兩岸關係，但兩邊站在一個不對等的狀況下要怎麼去談這件事？

許毓仁表示，對於現在整體戰略來說，很清楚的對於中國的利益和野心是非常清楚的，但國民黨提出這樣的版本是沒有整體防衛構想的，這不是邊打邊看。也讓美方很困惑，如果沒辦法提出可以說服美方的方式，後續可能會有很大的反作用力。

對於傳出鄭麗文表示，「叫美國來跟我談」。許毓仁表示，鄭麗文的個性直率，但在對美關係上還是要謹慎，尤其當美國還不認識這個領導人的時候會放大她的言行和猜想，當這個猜想變成一個既定印象，對於國民黨要經營對美關係是有傷的。不管接下來要選舉還是其他事情，「國民黨還要不要這個盟友，難道要全部靠到中國去嗎？」而且今天投票是在台灣，不是在中國，應該是要為台灣人民服務。

至於鄭麗文在期刊上稱美中不能選邊站，許毓仁表示，過去國民黨在華府遇到的問題是，國民黨不能去華府講一套、去北京講一套，回來台灣再講一套，這是行不同的，不能兩邊做兩手操作。美國認為台灣和中國沒有任何管道和交流是危險的因子，國民黨如果要承擔這樣的角色，是不是要跟美方溝通，兩邊合作，國民黨應該明確表達執政黨做不到的他做得到，公開透明。

