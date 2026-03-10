台日去年互訪821.3萬人次破歷史紀錄 打工度假簽證規範放寬

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧10日指出，台日互訪人次去年達到821.3萬人次，刷新歷史紀錄，台日打工度假簽證自今年2月1日起，放寬至每人一生可以申請兩次。（資料照）

台日關係近年穩健發展，外交部台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10）日指出，台日互訪人次去年達到821.3萬人次，刷新歷史紀錄，台日打工度假簽證自今年2月1日起，放寬至每人一生可以申請兩次。

林郁慧今日於外交部例行記者會說明去年台日交流成果指出，台日雙方互訪在新冠疫情後持續回溫，去年雙方互訪人次達821.3萬人次，刷新歷史紀錄，充分體現台日雙方在觀光等各層次的互動交流非常熱絡。

日本國會議員方面，林郁慧指出，去年日本朝野各政黨訪台人數超過120人次，刷新史上最高紀錄，也是日本國會議員展現對台重視及支持。

貿易表現方面，2025年日本是我國第四大貿易夥伴，以及外資技術主要來源之一；台灣則是日本的第三大貿易夥伴，雙邊貿易總額達到848.5億美元，雙邊投資總額30.31億美元，雙方經貿交流密切友好。

另外，林郁慧指出，台日渡假打工措施自2009年4月3日開始實施至今，為深化台日青年及人文交流，台日已經修訂「台日打工度假簽證措施」，自今年2月1日起，台日打工度假從一生只能申請一次，放寬為一生可以申請兩次。

林郁慧說明，目前日本核發台灣打工度假簽證數量仍維持每年1萬件，有計劃赴日打工度假者，可瀏覽外交部「青年渡假打工專區」網站，也可以直接洽詢日台協。

林郁慧也再次呼籲，日本是勞工制度先進的國家，勞動法令與制度皆相當完善，建議有計劃赴日打工度假者應做好事前準備，在日期間應注意人身安全、遵守當地法令，若碰到任何困難都可以就近聯繫駐日代表處與5個辦事處，及時獲得相關協助。

