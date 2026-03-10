王鴻薇緊咬卓榮泰自費包機 社群PO質詢片段被網灌爆狂酸

行政院長卓榮泰與國民黨立委王鴻薇。（本報合成，資料照）

行政院長卓榮泰近日前往日本東京觀看經典賽（WBC）為台灣隊應援，遭在野黨質疑是否花公帑包機、動輒百萬花費。國民黨立委王鴻薇今（10）日質疑包機赴日涉及「公器私用」與「貪瀆百萬」，卓榮泰當場強勢反擊，當場高舉牛皮紙袋向王鴻薇叫陣，批其指控是「血口噴人」，更直言：「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣！」王鴻薇稍後在社群PO出自己的質詢片段，反而被大批網友灌爆批評。

質詢一開始，卓榮泰便主動針對要求「貪瀆百萬」的指控要求王鴻薇澄清。王鴻薇則連番反嗆「你現在是不是自己理虧，然後現在就開始自己來攻擊？」、「你是不是自己在膽小啊？在膽小什麼？在心虛什麼？你拿出證據嗎？立刻拿出證據啊！」，要求立即公開包機單據以杜悠悠之口。

對此，卓榮泰回應，包機費用因涉及華航商業顧慮無法直接對外，但價格完全符合一般行情，他隨即舉起一只牛皮紙袋挑戰王鴻薇：「如果這裡面是真的（自費單據），委員要不要負責？」王鴻薇則回嗆這是對社會大眾負責，並諷刺卓拿出紙袋是「老掉牙的招數」，要求行政院立即公開單據以杜悠悠之口。

卓榮泰質疑，「你昨天為什麼說我貪瀆百萬？」王鴻薇說，「如果你提不出證據就有涉及貪瀆的事情。」卓回，「如果提的出呢？」王說，「那趕快把證據提出來，不要囉唆廢話。」卓批評，「你一向用血口噴人的方式，太多次了、騙太多人了，我要代表行政部門向你提出這樣的抗議，不能這樣血口噴人。」

對於王鴻薇質疑為何私人行程能使用松山機場軍用停機坪，國防部長顧立雄解釋，松機為軍民合用，停機坪調度屬於台北航空站權責。卓榮泰則補充，赴日一行極其審慎，正因為預見事後會有政治騷擾，才請求松指部協助以確保行程不被「節外生枝」，更強調：「我更證明，我請求松指部是對的。」雙方對峙過程中，卓榮泰直指只有中共跟在野黨在生氣，引發王鴻薇極度不滿，痛罵：「為納稅人把關有何不對？你問心無愧就把資料公開。

此場質詢片段隨後被王鴻薇放上Threads與臉書，表示「一上台就嗆聲！卓榮泰心虛惱羞成怒？」，卻遭到大批網友洗版反嗆。許多網友留言譏諷王鴻薇：「惱羞成怒的是妳吧，整段影片不敢放，一直咆哮一直咆哮是要不要讓人講話，沒禮貌」、「笑死，不敢為自己的話負責，如果卓榮泰拿出自費單據，妳要不要辭職？」、「王鴻薇要不要出來說明清楚，為什麼要用公費舔中？」、「阿單據拿出來你要不要辭立委」。

就連王鴻薇的臉書貼文也被灌爆，網友紛紛留言批評「能不能提升問政素質啊？唉」、「那外界都質疑你們國民黨整團去中國見中共官員，你要不要拿出證據解釋一下。講不出來嘛，國民黨就是雙標啊」、「審預算這樣用心就好」、「私人行程還要跟你講，每天吃飯吃什麼也跟你報告算了，爛立委」、「沒品又不專業的問政」、「去朝共的單據要不要列出來？」、「請國民黨也公開前往中國費用喔」、「立委審預算這麼沒有效率，到底浪費多少人民的內納稅費用，可以請立委好好檢視嗎？」

