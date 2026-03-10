許毓仁轟藍「3800億＋N」：美若沒發價書 中國就可對台動作

前國民黨立委許毓仁。（資料照）

前國民黨立委許毓仁日前表示，國民黨提出的「3800億＋N」軍購是一個不像樣的法案，對不起台灣人民。許今接受媒體人黃光芹節目專訪提及，按照國民黨的版本，今天美國若沒有發價書，中國就可以對台灣有動作；但他也說，既然已走到這步，建議國民黨可透過要求軍人加薪在軍購上做一些調整，也喊話民進黨別完全落入焦土對立。

「美方不會同意這樣編列預算的水準」，許毓仁表示，「面對中共灰色地帶的威脅和長期的共機繞台，我們需要更多的偵查設備，當我們這樣的東西沒有，或是北京知道我們後面的補給沒辦法順利進行，這不是開一個大洞給老共進來嗎？」國民黨不用搬石頭砸自己的腳。現在既然已經付委了，委員會審查看可否提修正動議，3800億+N是看不到整體構想的。

黃光芹詢問，8100億美國能接受？許毓仁表示，「這要回到到底我們的防衛需求是什麼？」院版的1.25兆也有一些問題，包括不透明和商購，大概是8、9000億可以和政院版針對條文和品項做一些談判，包括監督條件、到貨期限和品質來進行放棄或是解凍。在藍白多數情況下完全可以操作這塊，而非兩個完全無法對稱的法案進到委員會。

許說，他也是為了國民黨著想，這樣是平白送分給民進黨，讓民進黨不斷說國民黨是親中賣台，不重視防衛，連為自己辯護能力都沒有怎麼談判，一個反對黨應該是強力監督，為反對而反對沒有建設性。而且美國總統川普很有可能會想，等台灣內部搞定再來談。

許毓仁也提及，「過去的確我們買東西美國有delay」，這確實是長久以來的問題，國民黨絕對是有立場去要求，透過執政黨去跟美國交涉談判。

許建議，國民黨可以在監督上提出「快速通道」，以及台海戰爭中共可能用的各種手法，在這些項目上面先採購，另外國民黨也可以要求進行秘密會議，針對和美方交涉的清單來做對比。

許毓仁表示，「如果我們要等待美方給發價書和美方的規劃，會落入一個情境，就是若川普今天想法、心情改變了，這都是不可預測性的，我們應該把自己可以掌握的東西穩住。」

許毓仁表示，現在已經走到這一步，過去國民黨要提軍人加薪，可以軍購上做一些調整，一些份額透過軍人加薪的方式拿到一些credit；他也要對民進黨喊話，不要完全落入焦土對立，要給一些台階下，最好的方式就是講清楚兩邊要什麼，可以做一些合作。

許毓仁也說，我們怎麼可能要到等發價書才要買軍購，那對中國來說很容易，「今天沒有發價書，它就可以對台灣有動作」，尤其是在灰色地帶行動的部分。而他在聽證會說的，台灣有多條海底電纜被中國破壞，我們沒有自己的維修船，在經濟海域的時候到底是日本還是我們要處理？維修一條海底電纜要50天，我們有7條正在維修中（台灣有15條）。

