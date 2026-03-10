為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「與以美斷交」才能通過荷姆茲海峽？ 全網驚呼：台灣成最大贏家

    2026/03/10 17:11 即時新聞／綜合報導
    波斯灣出海唯一水道「荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）」。（資料照，路透）

    中東戰火持續升溫，伊朗為報復美國、以色列的聯合軍事行動，祭出封鎖波斯灣出海唯一水道「荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）」回擊，甚至放話只會讓同時和美以斷交的國家自由通行，引起國際高度關注。財經網紅胡采蘋發文笑說，伊朗制定的通行標準，可會發生「台灣成最大贏家」的情況，其他網友也對此吐槽連連。

    綜合外媒報導，荷姆茲海峽位於伊朗、阿拉伯聯合大公國和阿曼3國之間，是波斯灣石油出口的主要通道，全世界約5分之1的海運石油，都必須經這條狹窄的水道，也因此成為跟台灣海峽、曼德海峽、麻六甲海峽等航道一樣，被國際能源市場、航運物流視為高風險的咽喉航道，一旦出現封鎖，恐對全球帶來重大經濟衝擊。

    根據伊朗武裝集團「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）9日發布的最新聲明，目前被他們封鎖的荷姆茲海峽，只有同時將所有美國、以色列大使驅逐出境的阿拉伯和歐洲國家，才能在驅逐2天，獲得完全自由同過荷姆茲海峽的權利。另外，有熟知伊朗領導層情況的消息人士透露，伊朗方面正規劃向美國盟友位於波斯灣的船隻徵收「安全稅」。

    胡采蘋今（10）日下午在臉書粉專、Threads「Emmy追劇時間」發文表示，根據伊朗最新發布的獲得荷姆茲海峽通行資格的先行條件來看，目前與美國、以色列並未有建交關係的台灣，似乎全球是少數完全符合通行條件的存在，「Only Taiwan，只有台灣。每次都是你。又是你。就是你。謝謝大家，這個獎是公平的。」

    不少網友也對此吐槽，「幸福來的如此突然」、「國際孤兒也有好處」、「這個局我們布了47年了」、「孤兒到不知道怎麼被制裁」、「台灣的大航海時代來臨了」、「結果全部船隻改成台灣籍」、「亞細亞的孤兒勝利的一天（？」、「大排長榮、大排萬海、大牌陽明」、「你各位船公司啊！要掛我們國旗要收授權費啊！」、「也不知道要運送什麼過去，那不然把中國國民黨立委們送到那邊去好了」。

