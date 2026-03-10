卓榮泰赴日觀賽遭中方批評 外交部：台日各領域均維持緊密合作關係

針對中國外交部批評行政院長卓榮泰赴日觀賽，我國外交部發言人蕭光偉回應強調，台日地理相鄰、國民情誼深厚，共享核心價值，在各領域皆維持緊密友好合作關係。（資料照）

行政院長卓榮泰7日赴日觀看世界棒球經典賽（WBC），為台灣隊加油，卻遭中國外交部批評。我國外交部發言人蕭光偉今（10）日表示，台日地理相鄰、國民情誼深厚，共享核心價值，在各領域皆維持緊密友好合作關係，外交部樂見台日在既有良好基礎上，持續拓展各領域交流合作，今後也將與日本深化互惠互利的全面夥伴關係。

中國外交部發言人郭嘉昆9日針對卓榮泰赴日觀賽表示，「中方高度警惕、堅決反對日方妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破，日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。中方將繼續堅定不移打擊台獨分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉台灣問題，堅決捍衛國家主權安全和領土完整」。

對此，蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，台日地理相鄰、國民情誼深厚，雙方同屬自由民主陣營國家，共享自由、民主、人權、法治等核心價值，在各領域皆維持緊密友好合作關係，彼此互為重要夥伴、珍貴友人，也是維持印太地區和平穩定良善力量。

蕭光偉指出，日本首相高市早苗長期支持台灣，內閣整體也非常友台，日本官房長官木原稔、外務大臣茂木敏充均曾公開表示日本政府願意與台灣進一步深化交流合作，凸顯穩健推進台日關係已經是日本政府基本立場與社會共識。

蕭光偉說，外交部樂見台日在既有良好基礎上，持續拓展各領域交流合作，今後也將秉持總合外交理念，與日本攜手合作，深化互惠互利的全面夥伴關係。

