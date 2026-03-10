監委提名審薦啟動 賴總統：必定團結國家、捍衛主權

第7屆監察委員提名審薦小組今在總統府召開首次會議，賴清德總統頒發聘書給擔任召集人的副總統蕭美琴。（總統府提供）

第7屆監察委員提名審薦小組今在總統府召開首次會議，賴清德總統出席頒發聘書給小組委員，並表示，他身為總統，必定會團結國家、結合社會各界力量，以捍衛主權、維護民主並落實人權立國，打造永續、公義的台灣，呼籲社會有志之士踴躍推（自）薦，擔任監察委員以服務、報效國家。

賴清德致詞表示，監察院第6屆監察委員任期即將在今年7月31日屆滿。為了維護憲政體制正常運作，將依據憲法賦予總統的權責，提名第7屆監察委員，並咨請立法院行使同意權。也感謝所有委員勇於承擔大任，協助進行這項任務，讓國家憲政體制能持續運作。

賴清德指出，監察院在五權憲政體制中擁有糾彈權，讓政府勵行廉能政治。同時，監察院的國家人權委員會要求政府以人權立國，也是台灣與國際人權交流合作的重要窗口。因此，監察委員的職責非常重要。

賴清德提到，去年是台灣邁入解嚴天數超越戒嚴歲月的一年，今年則是總統直選30週年。台灣從專制政權走向民主開放，每年都有重要的里程碑，大家也深刻理解民主對台灣的重要性。除了攸關國家進步、社會安定與人權保障，民主也是在動盪的地緣政治中，與友盟國家合作的重要價值。

賴清德強調，他身為總統，必定會團結國家、結合社會各界力量，以捍衛主權、維護民主並落實人權立國，打造永續、公義的台灣，期盼得到大家支持，呼籲社會有志之士踴躍推（自）薦，擔任監察委員以服務、報效國家。

隨後，賴總統頒發聘書予監察委員提名審薦小組委員，包括副總統蕭美琴、總統府資政蕭新煌、資政陳博志、司法院前大法官黃虹霞、總統府國策顧問李金龍、台灣高等法院台南分院前院長黃瑞華及南國春秋法律事務所創所律師薛欽峰。

