王鴻薇緊咬卓揆自費包機 綠營曝馬英九、郝柏村私人行程反殺

行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰日前自費搭乘包機，由松指部出發赴日觀看世界棒球經典賽，國民黨立委王鴻薇質疑私人包機不應使用軍用機場。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（10日）回擊，包括前總統馬英九赴星弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？已卸任的前行政院長郝柏村和毛治國等民間人士，為何可搭乘國家的C-130運輸機前往太平島？

卓榮泰7日自費搭乘私人包機，由空軍松山基地指揮部（松指部）專機停機坪飛往日本東京，低調觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的台灣隊與捷克隊比賽。行程曝光後，王鴻薇今於於立法院會質詢時，質疑私人包機為何能使用軍用機場起降，並要求卓揆公開費用單據。

對此，黃子一在臉書引述2016年5月5日的報導指出，「前行政院長郝柏村、毛治國、前國家安全會議秘書長蘇起、胡為真、前外交部長程建人等歷任國安及行政首長，今天搭機前往訪視太平島。郝柏村、胡為真等人凌晨不到6時前往松指部報到，由於松指部未開放媒體採訪，媒體只能在大門拍攝車隊進出。步行進入松指部的程建人被問到此行會不會很累時說，沒問題。」

黃子一再列舉2015年3月24日的前例，指出馬英九私人行程飛新加坡悼李光耀，動員三軍護衛監控。當年報導揭露，「馬總統此行以私人親友身分，前往星國參加家祭，就怕消息走漏、中國阻止，全程保密，尤其是3月19日李光耀傳出病危，總統府就成立緊急應變小組，研擬前往星國行程，並要求駐外館全程掌握李光耀病情，3月23日李光耀病逝，外交單位全面動員，火速安排馬總統前往，直到深夜敲定由華航加開班機，總統親自前往新加坡參加家祭。」

黃子一反問，為什麼私人行程可以去松指部搭機？為什麼一群民間人士可以搭國家的C-130運輸機前往太平島？馬英九的「私人」行程，為什麼可以由國防部、外交部、國安會出錢？

