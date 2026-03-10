為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本高層同意才赴日觀戰WBC？卓榮泰：日方尊敬我們台灣國家隊

    2026/03/10 13:29 記者林哲遠／台北報導
    行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰上週六赴日看世界棒球經典賽，引發在野黨不滿。民進黨立委賴瑞隆今在立法院會質詢時指出，現任行政院長赴日，是台日關係上的重大突破，不過在野黨好像不太高興，如果沒有得到日本高層的同意的話，這不可能成行的。卓則透露，日方對台灣國家隊相當尊敬，因此當我方提出要去替國家隊加油時，大家大概有共同興趣之所在。

    卓榮泰說明，內部航班都照一般程序申請，日方也依照一般的程序申請，沒有特別的什麼關係，或者是了解到日方內部有什麼特別程序。日本方面對台灣國家隊相當尊敬，因此當我方提出要去替國家隊加油時，大家大概有共同興趣之所在。

    賴瑞隆續指，他知道卓院長必須保持低調，保持跟日本的默契及關係，不過台灣的利益應該是一體的，當現任行政院長可以到日本，是個外交上的重大成果，朝野各政黨應一同支持。

    卓榮泰強調，他不僅希望能代表中華民國政府官員去國外做正式訪問，更歡迎各國重要領導人能到台灣來，看看台灣民主進步發展的情形。

    針對在野黨的批評，卓榮泰直言，就好像看一場比賽，贏的一方會很高興，輸的一方會跳腳，「我就不曉得我們哪裡輸掉了？為什麼有人這麼跳腳？他們認為輸在哪裡？我們應該高興我們的隊伍贏了才對。」

    賴瑞隆感慨地說，除非他們不是Team Taiwan，跟台灣不同隊，如果他們心不在台灣這邊，這會讓大家非常失望。

