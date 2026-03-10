民進黨北市議員初選北市中正萬華選區今晚六點至十點電話民調

民進黨中正萬華晚間將進行電話民調。（康家瑋提供）

民進黨台北市議員初選電話民調，昨由大安、文山打頭陣，今天早上抽到中正、萬華，晚間六點至十點半執行民調作業，挑戰連任的現任議員劉耀仁、洪婉臻，以及擬參選人馬郁雯、張銘祐、康家瑋，紛紛在社群平台，喊話鄉親「六點開始顧電話！」

今天一早陰雨綿綿天氣很冷，洪婉臻在社群平台上分享站路口跟鄉親問好的照片，提醒民眾出門在外記得做好保暖措施，今晚六點記得在家顧電話，「不管怎麼問，唯一支持！請幫用力分享。」

劉耀仁率隊連續十三天騎乘腳踏車巡迴大街小巷，住在信仰中心廣照宮附近的他說，每天出門打拚前，必先向飛天大聖祈求台灣風調雨順、國泰民安，然後踩著安定的心情展開行程，「現任也要參加初選！守在家、顧電話、挺耀仁」懇託民眾助他順利過關，繼續為民打拚。

正國會相挺的「台派戰鬥雞」張銘祐舉牌站路口邁入第廿二週，他表示，近九十天的日子風雨無阻，最後一刻仍不敢怠慢，拜託中正、萬華選民接到電話回答「唯一支持張銘祐」、第二選擇也是他，聽完電話才算數。

接棒新潮流前立委段宜康的「揭弊女神」馬郁雯，也發布緊急通知，今晚電話民調，千萬別讓她有意外，號召群眾趕快幫忙通知親朋好友，她需要顧電話部隊，為她守住每一通關鍵電話，守護中正、萬華最關鍵一席，下午展開最後車掃，兩點與議員許淑華從西藏路卅九號出發、四點段宜康和立委吳思瑤從楊聖廟上車。

湧言會的康家瑋今天找來高雄市議員參選人鄧巧佩、高雄市議員林志誠、新北市議員李宇翔，從早到晚接力車掃，下午三點至五點、晚上六點半至八點還各有一場，沿途向市民問候爭取支持，同時高喊「團結顧電話、鬥陣挺家瑋！」

