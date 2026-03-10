為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨籍台北市議員王閔生初選過關 盼4席全上打造台北隊

    2026/03/10 13:19 記者何玉華／台北報導
    民進黨籍台北市議員王閔生通過黨內初選提名。（本報資料照）

    民進黨台北市議員民調初選，打頭陣的大安文山區結果出爐，現任議員王閔生順利過關；他表示，用過去問政成績，戰戰兢兢面對每一次挑戰，爭取選民支持；大選時，希望提名4席都能高票當選，才能在議會發揮影響力，打造出民進黨的台北隊，為市政努力。

    民進黨台北市議員提名，大安文山區今年提名4席，較本屆減少提名1席，共有6人競爭。今天民調成績出爐，得分高低依序為現任的簡舒培、王閔生，以及新人陳聖文、劉品妡、徐嶔煌、高揚凱。

    王閔生說，初選時該拜託的都有拜託，一步一腳印、戰戰兢兢面對每一次挑戰，現在初選過關了，後續希望跟其他3位被提名人一起努力，目標4席都能高票當選。

    王閔生說，在議會比的是當選席次，希望支持者要給通過初選的4席最大鼓勵與支持，4人一起通過大選，這是最重要的，否則現任該區只剩他和簡舒培，在議會勢單力薄，希望其他選區提名的人選也能全上，打造出民進黨的台北隊，為市政努力，監督市長。同時也希望民進黨市長人選趕快決定，才是完整的台北隊。

