首度同框陳彥廷 周曉芸破外界不合傳聞：將傳承資源與經驗支持

民眾黨黨主席黃國昌子弟兵周曉芸表示，兩人不存在不合或芥蒂的問題，未來將透過承接過去的資源與經驗，協助陳彥廷在選區服務上更加有信心，也希望延續民眾黨在三蘆地區的理念與精神。（圖取自周曉芸臉書粉專）

民眾黨新北市三重、蘆洲區議員初選爆冷門，政治素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌子弟兵、四大金釵之一的周曉芸，引發外界對初選後兩人是否存在不合的關注。今（10日）兩人首度同框，陳將承接周曉芸位於三重區的服務處。周曉芸表示，兩人不存在不合或芥蒂的問題，未來將透過承接過去的資源與經驗，協助陳彥廷在選區服務上更加有信心，也希望延續民眾黨在三蘆地區的理念與精神。

民眾黨新北市三重、蘆洲區議員黨內初選大爆冷門，被視為黨主席黃國昌支持人選、「四大金釵」之一的周曉芸，意外敗給素人陳彥廷。不過，陳彥廷、周曉芸上午首度同框受訪、破初選心結，兩人更是互動熱絡、相互握手寒暄。

周曉芸指出，過去擔任黃國昌的三蘆區主任時，一直以發展組織精神在當地進行開拓性服務，累積了不少經驗。如今候選人確定，她希望將這份信任與服務精神延續給陳彥廷，讓三蘆地區選民的期待能順利承接。

對於媒體問，雙方在初選後是否存在心結？周曉芸強調，初選結果出來時，她第一時間就對陳彥廷說「加油，就交給你了」，並不存在任何心結，外界或許會有誤解或貼標籤，但民眾黨與候選人都有成熟度，不會輕易被分化，年輕候選人也承載社會期待，希望帶來正向力量。

她補充，過去雖由自己開拓，但現在候選人明確，她會以前輩的角色分享經驗，協助陳彥廷承擔選區壓力，確保未來表現能符合民眾期望，重申不存在不合或芥蒂。

至於未來個人規劃，周曉芸則說，現階段會先把手邊工作做收尾，之後希望有一點時間休息，給自己小小假期，可以喘口氣，未來若有機會的話，也非常願意繼續為民眾黨開拓新的可能性。而自己未來仍會陪同陳彥廷拜訪地方人士、跑行程，並分享服務處運作與地方服務經驗，希望協助他在三蘆地區持續深耕。

陳彥廷指出，許多事情仍需向周曉芸請教，像是地方經驗或過去辦過的活動，都需要透過她協助聯繫。因為她在活動籌辦上經驗豐富，未來也會一同協助處理相關事務。

