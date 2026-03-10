台北市議員初選過關！簡舒培籲勿分票 聯合競選4席全上

台北市議員簡舒培說，大安文山區議員選舉有聯合競選的傳統，有機會拚4席全上。（資料照，記者何玉華攝）

民進黨台北市議員民調初選，打頭陣的大安文山區結果出爐，現任議員簡舒培順利過關；她表示，這是選民對她個人及團隊長期表現的肯定，也特別呼籲支持者，大選時要把票投給她，切勿受「搶救」影響而分票；而過去聯合競選的傳統，是有機會讓民進黨增加1席，4席全上。

民進黨台北市議員提名，大安文山區今年提名4席，較本屆減少1席，共有6人競爭。今天民調成績出爐，得分高低依序為現任的簡舒培、王閔生，以及新人陳聖文、劉品妡、徐嶔煌、高揚凱。

簡舒培表示，民進黨跟新人一樣都要拚初選，即便是現任，也沒有鬆懈的空間，所有的事情都該做，要問政要服務，還要跟新人一起拚選舉。也因此難免會有疲憊，但民主機制本就是要接受檢驗，很高興還是得到肯定過關，接下來要繼續拚大選過關，繼續秉持著初衷，繼續為市民發聲。

不過，簡舒培也說，因為現任又知名度高，大選可能面臨說她票多、要分票。她呼籲支持者，肯定她就要支持她，不能因為表現得好就被分票；民主就是要把票投給願意服務大家的人，而不是平時不努力，選舉再來喊搶救的人，「這樣大家都和稀泥好了，不能因為最強就被放棄」。

簡舒培也提到，本屆提名5席，當選3席，落選2席；落選2席的票加起來是可以支持一個人當選。這次提4席就是要增加大選的席次，多得1席是大選最重要的策略跟目標。大安文山區過去就有聯合競選的傳統，聯合競選是有機會促成4席全上。

簡舒培說，在市長選舉的部分，其他縣市的母雞都出來了，一旦台北市議員初選確定提名名單後，接下來市長提名的急迫性就會越來越強，希望黨中央盡快確定人選。

