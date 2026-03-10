未通過北市議員民進黨內初選 徐嶔煌：努力不夠

民進黨中央黨部今（10）公布台北大安文山市議員初選民調結果，財經專家徐嶔煌未獲提名。（翻攝自民進黨中央黨部）

民進黨中央黨部今公布台北市第六選區（大安文山）民調結果，現任議員簡舒培、王閔生、新人陳聖文以及劉品妡通過初選提名，徐嶔煌與高揚凱無緣繼續參選。徐嶔煌今受訪表示，他宣布參選是1月15日，認為時間不夠是硬傷，「當然無論怎樣，結果看就是努力不夠。」他也補充，至於初選民調跟市話的條件限制，就是民進黨的課題。

根據民進黨中央黨部公布台北市第六選區（大安文山）民調結果，依高低順序排列為簡舒培（0.3034）、王閔生（0.2171）、陳聖文（0.1424）、劉品妡（0.1388）、徐嶔煌（0.1121）、高揚凱（0.0863）。

財經專家徐嶔煌1月15日舉辦記者會，宣布投入民進黨大安文山議員初選提名，以「財經、數據，監督市政」為主要選舉理念。初選前邀請立委沈伯洋、無任所大使劉柏君等人同台掃街、拉票，競選總部於本月8日開幕。

民眾紛紛表示惋惜，「徐嶔煌可惜了」、「徐真的可惜！」，也有民眾說，或許去年就宣布準備，結果也許會有所不同。

