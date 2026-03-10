最新財產申報！鄭麗君身價逾7億 梁文傑萬華置產扛3400萬房貸

監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君與配偶在事業投資、債權與信託股票價值合計超過新台幣7.5億元。（資料照）

監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院副院長鄭麗君與配偶在事業投資、債權與信託股票價值合計超過新台幣7.5億元；另外陸委會副主委梁文傑，申報與配偶、立委林楚茵在台北市萬華區購入總價5100萬元的房產，並揹負超過3400萬元的房貸與債務。

據監察院第296期廉政專刊，鄭麗君於2025年12月27日申報與丈夫沈學榮的財產，持有台北市大安區金華段2筆土地與數筆建物，兩人存款共1919萬9614元。值得注意的是，兩人資金實力極為雄厚，擁有高達2億4000萬元的債權（主要為股東借款），以及事業投資4億975萬元；另將台北市內湖區房地產及價值3億4170萬元的上市股票（2337旺宏）交付信託，多數資產均由沈學榮持有。同時，兩人也申報了1億5300萬元的銀行借款債務。

梁文傑與配偶林楚茵申報存款共628萬3791元。不動產方面，兩人在111年9月以總價5100萬元購入台北市萬華區莒光段的2筆土地與多筆建物；為此，梁文傑名下背負了3419萬6417元的債務，包含房屋貸款與一筆450萬元的私人借款。此外，林楚茵名下也持有136萬餘元的有價證券，投資標的涵蓋元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）等多檔熱門ETF。

另，陸委會主委邱垂正與配偶申報存款共1071萬5718元，新北淡水土地及建物共6筆，NISSAN汽車2台、有價證券63萬6779元；財政部長莊翠雲與配偶申報新北市新店區3筆土地與5筆建物，存款共529萬8827元，另有房貸餘額59萬2408元，並將北市信義區的多筆房地產交付信託。經濟部長龔明鑫與配偶則持有北市內湖區房產，存款868萬5955元、股票101萬2720元及基金4萬餘元，另有購屋房貸171萬1837元。

行政院政務委員季連成與配偶仝春惠申報各2筆位於北市松山區的土地及建物，賓士汽車一台，存款合計857萬9992元，有價證券956萬9540元，投資標的涵蓋元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878）、群益半導體收益（00927）等熱門ETF。

