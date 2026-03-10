央視稱中方出手助「74滯留中東台胞」 外交部：該團在領空未關的土耳其

中國央視今（10）日聲稱，「中國大使館出手相助74名滯留中東台胞平安抵滬（上海）」，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人在中方協助下經上海轉機返台。（圖擷取自央視網）

中東多國因戰火關閉空域，導致許多海外旅遊的國人無法按原計畫於中東杜拜、阿布達比等地轉機，中國央視今（10）日聲稱，「中國大使館出手相助74名滯留中東台胞平安抵滬（上海）」，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人在中方協助下經上海轉機返台。對此，我國外交部發言人蕭光偉今日表示，外交部未接獲駐館有接獲相關通報，會持續了解，且土耳其領空未關閉，他也呼籲，旅行社及國人若有需要協助，務必與我國駐外館處聯繫，駐館同仁會第一時間全力協助，讓國人安全返國。

中國官媒央視今日表示，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人，原計畫結束土耳其伊斯坦堡行程後，經由阿拉伯聯合大公國阿布達比國際機場轉機返台，但在中東各國關閉領空後，大批航班取消，經中方協調，這74人改搭乘東航班自伊斯坦堡飛往上海轉機，10日凌晨4時飛抵上海，再搭機至松山機場及桃園機場。

對此，蕭光偉今日於外交部例行記者會指出，就外交部初步了解，這批國人應是返國班機受影響，不是滯留在目前受到中東戰火影響的地區，而是因為在其他地方，原本預定前往阿布達比轉機，但因為當地機場情勢受到影響，所以改在伊斯坦堡搭機離開。

蕭光偉說明，近期因為受到中東戰事影響，國內旅行團航班無法經阿聯轉機，其實都有改在歐洲或土耳其等地，等候班機復航或更改機票的情形，這類狀況非常多，多數旅行團都已經找到合適替代方案陸續返台。

蕭光偉指出，目前伊斯坦堡空域開放，並未關閉，土耳其航空每週也有十多個直飛台北的航班，其實有非常多替代方案，旅行社以及國人若有需要協助的地方，外交部也特別呼籲，請務必與我國駐外館處聯繫，駐館同仁會第一時間全力協助，讓國人安全返國。

