為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    央視稱中方出手助「74滯留中東台胞」 外交部：該團在領空未關的土耳其

    2026/03/10 12:57 記者黃靖媗／台北報導
    中國央視今（10）日聲稱，「中國大使館出手相助74名滯留中東台胞平安抵滬（上海）」，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人在中方協助下經上海轉機返台。（圖擷取自央視網）

    中國央視今（10）日聲稱，「中國大使館出手相助74名滯留中東台胞平安抵滬（上海）」，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人在中方協助下經上海轉機返台。（圖擷取自央視網）

    中東多國因戰火關閉空域，導致許多海外旅遊的國人無法按原計畫於中東杜拜、阿布達比等地轉機，中國央視今（10）日聲稱，「中國大使館出手相助74名滯留中東台胞平安抵滬（上海）」，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人在中方協助下經上海轉機返台。對此，我國外交部發言人蕭光偉今日表示，外交部未接獲駐館有接獲相關通報，會持續了解，且土耳其領空未關閉，他也呼籲，旅行社及國人若有需要協助，務必與我國駐外館處聯繫，駐館同仁會第一時間全力協助，讓國人安全返國。

    中國官媒央視今日表示，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人，原計畫結束土耳其伊斯坦堡行程後，經由阿拉伯聯合大公國阿布達比國際機場轉機返台，但在中東各國關閉領空後，大批航班取消，經中方協調，這74人改搭乘東航班自伊斯坦堡飛往上海轉機，10日凌晨4時飛抵上海，再搭機至松山機場及桃園機場。

    對此，蕭光偉今日於外交部例行記者會指出，就外交部初步了解，這批國人應是返國班機受影響，不是滯留在目前受到中東戰火影響的地區，而是因為在其他地方，原本預定前往阿布達比轉機，但因為當地機場情勢受到影響，所以改在伊斯坦堡搭機離開。

    蕭光偉說明，近期因為受到中東戰事影響，國內旅行團航班無法經阿聯轉機，其實都有改在歐洲或土耳其等地，等候班機復航或更改機票的情形，這類狀況非常多，多數旅行團都已經找到合適替代方案陸續返台。

    蕭光偉指出，目前伊斯坦堡空域開放，並未關閉，土耳其航空每週也有十多個直飛台北的航班，其實有非常多替代方案，旅行社以及國人若有需要協助的地方，外交部也特別呼籲，請務必與我國駐外館處聯繫，駐館同仁會第一時間全力協助，讓國人安全返國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播