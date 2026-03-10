拚新北市議員初選出線 林俊憲陪吳奕萱市場拜票

民進黨立委林俊憲今赴新北市新莊宏泰市場，陪新人吳奕萱掃街拜票 。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員初選民調將於3月23日至29日進行，新潮流立委林俊憲今早陪同新莊區市議員初選參選人、立委吳思瑤子弟兵吳奕萱到新莊宏泰市場拜票。林俊憲表示，大家都是從新人走過來，第1次選舉最辛苦，沒知名度跟資源，因此從台南趕來新莊與吳奕萱掃街，希望優秀人才讓更多人看見。

今早天氣濕冷，林俊憲穿著雨衣和吳奕萱穿梭市場向鄉親拜票，「這優秀年輕人，支持一下」、「祝生意興隆」，林俊憲表示，吳奕萱過去擔任國會幕僚助理時，表現就非常優秀，她看起來很年輕，但實際上非常有經驗，已有10年政治幕僚的經驗，是即戰力，若當選市議員，各項業務馬上能得心應手，10年磨一劍，盼她有機會為新莊鄉親服務。

吳奕萱說，新莊有非常多不同時期來此打拼、落地生根的台南鄉親，所以邀台南立委林俊憲來催票，很感動委員冒雨北上為自己站台，聽到他多次跟鄉親介紹「特地趕高鐵從台南拼上來，就為了推薦吳奕萱」，有人回應「林俊憲推薦的一定支持」跟索取合照，即使下雨，也風雨生信心。

吳奕萱指出，她從投入初選開始就是以百分之百的努力在拼，勤走市場爭取鄉親肯定，新人資源雖然不多，但會持續抱持拼勁面對初選，認真準備。

民進黨新北市議員初選民調執行時程在3月23日至29日，第三選區（新莊）包含現任議員林秉宥、翁震州，初選參選人包含陳岱吟、吳奕萱與翁昭仁，有5人競爭，預計提名4席。

民進黨立委林俊憲表示，新人第1次選舉最辛苦，因此到新莊陪吳奕萱拜票。（記者黃政嘉攝）

