民進黨大安文山劉品妡、陳聖文通過初選 道謝支持者「願意相信我」

台北市大安文山選區議員擬參選人劉品妡通過民進黨初選提名。（劉品妡提供）

民進黨昨晚進行台北市大安、文山議員初選電話民調，今天中午公布民調結果，國家安全會議副秘書長趙怡翔接班人劉品妡、立委王世堅前辦公室主任陳聖文兩名新人雙雙通過初選。劉獲悉民調結果後，隨即向一路以來願意相信她、支持她的人致謝；陳也說，「我一定會運用這個角色守護我們珍惜的價值」。

劉品妡說，感謝一路以來願意相信她、支持她的各位夥伴，最重要是力拚年底大選也順利過關，為大安文山爭取更多建設。

陳聖文表示，這段時間非常感謝許多前輩、鄉親朋友，一路陪伴的夥伴，願意給他機會。「每一通電話、每一句鼓勵，我都放在心裡。」謝謝大家的支持，他已順利通過初選。自此刻起，「我就不再只是為自己努力，我代表的是民進黨，也代表許多相信民主價值、相信台灣可以更好的朋友」，這場選舉不只是個人的選舉，更攸關台北市議會未來的力量與方向，「我一定會運用這個角色守護我們珍惜的價值」。

回顧過往的從政歷程，他說，自己很清楚在一些政治行動上，或許有不夠周全的地方，也曾被大家質疑，甚至被拿來開玩笑，但他投入公共事務的初心從未改變，八年來從基層地方服務到跟著王世堅學習歷練，明白政治不是一時的衝動，而是一份長久的責任，懇請眾人繼續給陳聖文一個機會，讓他能夠在議會為大家努力、為台北打拚。

台北市大安文山選區議員擬參選人陳聖文通過民進黨初選提名。（陳聖文提供）

