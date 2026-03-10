逾六成選民認不該當立委 李貞秀：政府不尊重國會多數反尊重民調？

民眾黨中配立委李貞秀身分引發爭議，立法院朝野黨團明將協商李的身分認定事宜。（資料照）

民進黨今早公布「重大時事議題民調」，其中，針對李貞秀雙重國籍問題適任立委與否，有逾六成選民投下「不適任」，發言人吳崢重申李不應鑽法律漏洞，並呼籲立法院長韓國瑜扛起責任、依法解職。對此，李貞秀回應，政府連國會多數都不尊重，現在尊重起民調「非常諷刺」，呼籲民進黨尊重民意、關注民生，為人民認真做事。

民進黨發言人吳崢今（10）日上午召開「重大時事議題民調」記者會。其中，針對國防特別條例獲66.6%選民支持加速通過；75.4%贊成儘速審議台美關稅談判結果；另一方面，有61.8%國人不支持中配李貞秀擔任立法委員，吳崢直言，李草率、敷衍接受「國籍法」檢視，未完成放棄中國戶籍程序，呼籲立法院長韓國瑜勇於任事，不讓任何人鑽國安法規漏洞。

針對民進黨民調結果，立委李貞秀回應反擊，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調？她直言，民進黨現在拿民調來說他適任不適任「非常諷刺」。

李貞秀指出，很多公共政策的民調支持度也不高，例如反核、廢死，社會支持度都長期不過半，照民進黨這樣的邏輯，照樣推動、照樣通過，不是更不尊重民意；更何況，在民主制度裡，最具體的民意就是國會。立法院三讀通過的法案，民進黨執政的行政院卻可以選擇不副署、不執行。

李貞秀反問，民進黨若真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行；呼籲民進黨若真尊重民意，就應該好好關注民生，認真為人民做事。

