    立院明協商李貞秀身分案 陳培瑜籲：韓國瑜不該為民眾黨開特權大門

    2026/03/10 12:07 記者李文馨／台北報導
    立法院民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議延燒，立法院長韓國瑜昨發出黨團協商通知，將於明天下午召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜受訪直言，民眾黨的說法與做法就是支持有雙重國籍者在台灣擔任立委，呼籲立法院長韓國瑜不該成為民眾黨開民主法制特權大門的協同者。

    立法院新會期2月24日開議，李貞秀因為立委資格問題，被行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正等官員稱為「女士」而未稱「委員」，行政院上月也通令各部會禁向李貞秀提供任何資料，卓榮泰也將拒絕李的質詢。據了解，立法院秘書長周萬來2月中旬已函文相關部會，表示將透過協商方式處理李貞秀的資格認定。

    陳培瑜今天表示，「李女士」的案子已經說過很多遍了，不管是國籍法、兩岸人民關係條例，民進黨團支持的是「法制」，不支持「特權。但現在民眾黨的說法與做法，就是在支持一個有雙重國籍的人在台灣擔任立法委員，這就是「特權」，這就是為中國在台灣的民主法制開一個特權的大門。

    陳培瑜說，明天黨團協商的時候，民進黨團的立場非常清楚，韓國瑜是關鍵角色，解職的工作只有在他身上有可能成真，因此她要呼籲韓國瑜，把相關的法制搞清楚，請傾聽專業幕僚的意見，韓國瑜不應該成為民眾黨開民主法制特權大門的那個協同者。

    李貞秀案 莊瑞雄：核心問題是對國家要有忠誠度、不能雙重國籍

    黨團幹事長莊瑞雄表示，李貞秀的資格認定就是在立法院，如果要擔任中華民國的公職人員，就不能有雙重國籍，如果在野黨要修法，在立法院裡面可以討論，「但是核心的問題是，對國家要有忠誠度，不能有雙重國籍，這是一個最基本的要求。」

