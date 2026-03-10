韓國瑜明召集朝野協商 中配立委李貞秀身分爭議一次看

立法院朝野黨團明天將協商討論民眾黨中配立委李貞秀的立法委員身分認定事宜。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀國籍、戶籍爭議未解。據了解，立法院秘書長周萬來2月中旬已函請相關部會，表示將透過協商方式處理李貞秀的資格認定問題，立法院長韓國瑜昨也發出黨團協商通知，將於明（11日）下午召集朝野協商，研商中選會人事同意權案、李貞秀立法委員身分認定相關事宜。

立法院新會期2月24日開議，李貞秀因為立委資格問題，被行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正等官員稱為「女士」而未稱「委員」，行政院上月也通令各部會禁向李貞秀提供任何資料，卓榮泰也將拒絕李的質詢。

針對李貞秀國籍爭議，內政部過去多次援引「國籍法」指出，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；已擔任者，立法委員應由立法院免除其公職。此外，若中華民國國民兼具外國國籍，擬任應受國籍限制的公職時，須於就職前放棄外國國籍，並於就職後一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。

內政部長劉世芳2月受訪時表示，立法院公務人員必須依法律規定辦理，此事並非針對個人。她強調，若立法院認為可依「兩岸人民關係條例」、「國籍法」或其他法律解釋，使李貞秀得以行使立委職權，「請白紙黑字寫清楚」。

對於內政部函請李依「國籍法」規定辦理放棄中國國籍，李貞秀2月初就職後受訪表示，她已返回出生地申請放棄國籍，但未獲受理。她並強調，自己絕對效忠中華民國，因為她是對中華民國憲法宣誓就職的立法委員，「唯一效忠中華民國」。

在戶籍問題上，陸委會主委邱垂正曾指出，李貞秀2025年3月才繳回放棄中國戶籍證明。依「兩岸條例」第21條規定，必須有台灣戶籍滿10年才可登記公職候選人或參選公職，李貞秀顯然不到一年，「從兩岸條例規範，我們認為她不具有登記參選資格。會把事實證據送給中選會，也希望中選會能夠依法行政」。

李貞秀表示，她早在1999年即依法獲准在台灣定居並設立戶籍，正式取得中華民國身分證，同時註銷中國湖南的戶籍；去年申請的是相關「證明文件」，並非去年才「辦理除籍」。陸委會回應，1999年「兩岸條例」尚未要求單一戶籍制度，且比對湖南省衡南縣相關文件，李取得的證明將註銷時間回溯27年，與其他中配取得的證書情形不同，因此不予採信該時間點。

不過，中選會6名委員任期自去年11月屆滿後，僅剩4名委員在任，依規定至少有5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，預計13日行使人事同意權。

