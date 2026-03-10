藍營新人何元楷領表登記新北議員初選 羅智強贈大聲公助陣

台北市立委羅智強（左1）、議員楊植斗（右1）赴板橋國民黨新北黨部替子弟兵、有意參選11選區的何元楷助選，現場並贈大聲公。（記者羅國嘉攝）

今年九合一選舉將於11月28日登場，國民黨新北市黨部今（10）日起受理議員提名登記至12日，預計提名38席。登記首日，第11選舉區（汐止、金山、萬里）青年參選人何元楷領表，立法委員羅智強與台北市議員楊植斗陪同現身，並贈送象徵為民發聲的大聲公，為何元楷加油打氣。何元楷現場大喊「我已經準備好」。

何元楷指出，自己是汐止在地孩子，今年30歲，也是此次最年輕的參選人，希望能留在家鄉服務地方、為鄉親打拚。過去曾在台北市政府擔任台北市長蔣萬安幕僚，也曾任發言人，目前則在立法院服務，累積市政與國政經驗。未來若有機會當選議員，將能無縫接軌、立即投入地方建設與民意服務，強調自己已經準備好。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，他推薦何元楷的原因不僅是因為是自己的子弟兵，而是他具備國民黨所需的新生代特質「忠誠、勇敢、有義氣」，且擁有豐富的國政與市政歷練，像是曾在桃園市長選戰中表現亮眼，也在台北市政府擔任幕僚累積市政經驗，為未來當選市議員打下穩固基礎，是藍營不可多得的人才。

羅智強呼籲支持者集中力量，全力支持何元楷，並以唯一支持的態度回答民調，強調這不僅是為了他個人，更是為了國民黨未來青年戰力的培養。最後，他感謝所有長期支持的朋友，並希望子弟兵再次「全壘打」，為國民黨贏得選戰，也為地方鄉親服務。羅智強也特別贈送何元楷一把「大聲公」，象徵傳承為民發聲的戰力。

