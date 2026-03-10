民進黨民調》66％國人力挺軍購條例通過 過半看破國民黨立場

民進黨發言人吳崢召開「重大時事議題民調」記者會，民調顯示有66.6%國人贊成應儘速審議「國防預算特別條例」。（記者陳逸寬攝）

立法院朝野國防特別特別條例皆已付委審查，攻防蓄勢待發。民進黨今（10日）發布最新民調指出，高達66.6%民眾支持儘速通過以強化防衛能力，而國民黨版草案僅納入部分軍購項目且縮水至新台幣3800億元，有51.6%民眾認為國民黨的立場是「反對軍購」。

行政院版1.25兆元國防特別條例遭十度封殺後，終於在6日立法院會順利付委，而國民黨版3800億元版本亦一併付委，連同一月中旬先行付委的民眾黨4000億元版本，將於財政、外交及國防委員會進行併案審查。

民進黨發言人吳崢今天上午召開「重大時事議題民調」記者會。民調詢問「贊不贊成立法院應該盡快審議通過國防特別條例」，全體高達66%民眾表達贊成，21.2%不贊成、12.2%無意見；若詢問「國民黨對於國防特別預算的立場，是支持還是反對」，全體有51.6%表達反對，23.6%支持、24.8%無意見。

吳崢解讀，每3位台灣人民，就有2位認為應該要趕快通過強化國防的特別條例，因為過去5個月的卡關實在太久了；且過半民眾認為國民黨的立場是反對軍購，反映出國防仍應完整規劃，而非打折扣的提案。

在台美關稅議題方面，吳崢表示，有高達75.4%的民眾期盼儘速完成台美關稅談判結果審議。進一步分析政黨傾向，除了民進黨支持者有93%的極高支持度外，藍白支持者與中間選民亦有超過6成表示贊同；加速台美經貿對接是跨越黨派的社會期待，立法院應儘快完成審議，避免因政治杯葛影響國家產業競爭力。

吳崢強調，這份民調明確揭露了全民對國防安全、經濟發展及國會誠信的深切期盼，呼籲在野黨應正視主流民意，儘速處理軍購案、台美關稅審議，停止過去長達數月的杯葛慣性，莫讓政黨私利延宕台灣整體的國家發展。

該民調由民進黨民調中心於2026年3月7日至8日執行，訪問20歲以上具有投票權公民，完成1084份樣本數，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.0%。

民進黨發言人吳崢召開「重大時事議題民調」記者會，民調顯示有75.4%國人贊成立法院應儘快審議通過「台美關稅」的談判結果。（記者陳逸寬攝）

