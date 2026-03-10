赴日看棒球引中共不滿 卓榮泰：學者批評他們講話非常低俗

行政院長卓榮泰10日赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

民進黨立委李坤城今在立法院質詢行政院長卓榮泰時表示，卓去日本看棒球，讓中國共產黨批評打擦邊球。卓榮泰表示，有學者批評中國官員公開的講話非常的粗俗、低俗，中國一方面汙衊我們的球迷亂丟垃圾，但是卻用盡方法要把我們的球員帶到中國去打棒球，我們應該自我警惕。

李坤城表示，NHK報導指斷交後首度有現任閣揆訪日，意義重大；朝日新聞也說，台日沒有邦交，閣揆訪日極其罕見；日本時報也說，日本政界無懼北京的壓力，堅持深化台日的準安全同盟關係。日本的報導都很正面，只有國民黨跟共產黨都不開心。

卓榮泰表示，日本的媒體他沒有辦法去做任何的評論，但他純粹就是一天來回私人的活動，沒有任何其他的評論。

李坤城表示，共產黨批評卓榮泰怎麼可以打擦邊球、搞突破，「讓共產黨生氣就表示我做對了，我的邏輯一下子如此」。不過，卓榮泰說，也不一定要故意惹它（指中共）生氣啦，我們做該做的事情，但是他看到中國官員公開的講話，有學者批評非常的粗俗、低俗，「我如果沒有辦法跟我們的國人及委員來說明的話，我們如何去對抗中共呢？」

卓榮泰說，所以他覺得他們（指中國官員）再粗俗都沒有關係，但國內一定要了解，這個行程就是他個人的行程，錢的問題不要在這裡討論，他已經說明，沒有一塊錢報公費，當下就是一個很單純的看棒球的行動。

李坤城表示，中國不願意看到台灣棒球有傑出的表現，甚至說台灣球迷丟了一大堆垃圾等批評，被日本媒體證實是假訊息。卓榮泰說，中國一方面對我們的球迷做這樣的汙衊，但是卻用盡方法要把我們的球員帶到中國去打棒球，我們應該自己心裡要有個底氣，台灣就是台灣的英雄，就是台灣的國人，這樣來汙衊我們，卻要我們的人去那邊打棒球，這兩個天秤是永遠不對稱的，我們應該自我警惕。

