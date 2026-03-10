為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗君財產申報身價破7億 債務1億5300萬元

    2026/03/10 12:06 中央社
    監察院今天公布最新一期財產申報資料，行政院副院長鄭麗君與丈夫在事業投資、存款與交付信託的股票價值達新台幣7.7億元，借款債務1億5300萬元。（資料照）

    監察院今天公布最新一期財產申報資料，行政院副院長鄭麗君與丈夫在事業投資、存款與交付信託的股票價值達新台幣7.7億元，借款債務1億5300萬元。（資料照）

    監察院今天公布最新一期財產申報資料，行政院副院長鄭麗君與丈夫在事業投資、存款與交付信託的股票價值達新台幣7.7億元，借款債務1億5300萬元。金管會主委彭金隆申報存款3381萬4440元，基金2265萬514元。

    監察院公布最新一期廉政專刊，公布鄭麗君、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、財政部長莊翠雲等多位部會首長及配偶的財產申報。

    鄭麗君民國114年12月27日申報與丈夫沈學榮的財產資料，持有台北市大安區2筆土地與6筆建物，借款債務1億5300萬元、事業投資4億975萬元，以及2輛汽車，都與上次申報相同，且多數都由沈學榮持有。

    鄭麗君與配偶存款共1919萬9614元，較113年申報的2567萬6717元，減少647萬7103元；另將台北市內湖區2筆土地、3筆建物與價值3億4170萬元的股票交付信託。

    龔明鑫與配偶持有台北市內湖區1筆土地與4筆建物，存款868萬5955元、股票101萬2720元，基金4萬60元，債務171萬1837元，另有2輛汽車，並將台北市內湖區2筆土地與2筆建物交付信託。

    陳世凱與配偶持有台中市西區2筆土地與3筆建物，存款1173萬4415元、股票3133萬9020元、其他財產19萬5830元、債權2160萬元，另有買房與週轉金等債務共3893萬3931元，以及2輛汽車，並將台中市2筆土地與3筆建物、以及價值4080元的股票交付信託。

    彭金隆與配偶申報5筆土地與3筆建物，存款3381萬4440元，債券321萬1732元，基金2265萬514元，以及2輛汽車，另將5筆土地與3筆建物交付信託。

    莊翠雲與配偶除持有新北市新店區3筆土地與5筆建物，存款共529萬8827元，股票2400元，其他財產4萬8610元，買房債務共59萬2408元。另將台北市信義區5筆土地與5筆建物交付信託。

