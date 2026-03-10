為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    以色列有限度開放空域 我國駐處助2僑胞搭機離境

    2026/03/10 11:47 記者黃靖媗／台北報導
    駐以色列代表處代表李雅萍（右一）赴機場送機離以國人母女，並致贈巧克力點心慰問。（圖由外交部提供）

    駐以色列代表處代表李雅萍（右一）赴機場送機離以國人母女，並致贈巧克力點心慰問。（圖由外交部提供）

    外交部及我國駐以色列代表處配合以國空域自8日起有限度開放的最新情勢，於昨（9）日協助有意離境的旅以僑胞2人，自台拉維夫本古里昂（Ben Gurion）機場搭乘以色列國籍航空離境前往布拉格，並銜接返台班機。我國駐以色列代表李雅萍與同仁一同赴機場向國人表達政府關懷並協助順利離境。

    外交部說明，以色列宣布自本月8日起有限度恢復商業客機離境，現行每小時限2班次窄體客機起降，載客上限為座位數的50%，駐處持續密切關注相關規定的調整，並配合最新情勢及國人意願，協助預訂機位離境。

    因應中東戰火，區域情勢持續緊張，外交部表示，目前已將當地多國調升旅遊警示燈號，如果國人仍需至該地區旅行或過境，務請審慎評估並提高警覺，隨時注意戰爭風險，以及機場臨時關閉帶來的不便，並在出發前於外交部領事事務局官網或LINE官方帳號完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，我駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播