兒出國念書、看豪宅、買商辦 四叉貓打臉：陳佩琪又裝窮

前台北市長柯文哲因涉京華城案與政治獻金案被台北地檢署起訴，一審將於26日宣判，交保後目前處於限制出境及出海，柯為參加兒子在日本東京大學博士班24日的畢業典禮，今到台北地方法院遞交解除限制出境出海聲請狀，柯文哲妻子陳佩琪因此抱怨。對此，網紅四叉貓表示，柯文哲夫妻供養三個孩子在國外念書，孩子都沒有工作，兒子可以環遊世界到處吃美食拍照打卡，買了好幾棟房子跟商辦，還能再去看上億的豪宅。

四叉貓在臉書PO出陳佩琪貼文截圖，陳佩琪抱怨「我們已經押保釋金7000萬了，洗錢100多億的也最多只有500萬保釋金而已，我們夫妻當醫生這麼久，都無法自費包機去日本看球了，更何況現在生活朝不保夕，還向人借了數千萬，難道還要加什麼保的？」

四叉貓指出，陳佩琪在裝窮了，7000萬對柯文哲來說有很多嗎？柯文哲總統大選補助款就拿走7300萬，其中4300萬拿去買商辦，這些柯文哲本來說要捐但都沒捐私吞了，然後在那邊酸說夫妻當一輩子的醫生沒辦法包機去日本看球。

四叉貓直言，再講一次，陳佩琪跟柯文哲當了一輩子的醫生，供養三個孩子在國外念書，孩子都沒有工作，兒子可以環遊世界到處吃美食拍照打卡，買了好幾棟房子跟商辦，還能再去看上億的豪宅，真是好窮好可憐好困苦的令人羨慕。

