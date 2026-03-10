關島總督古蕾露訪台 盼在原民文化、觀光與台建立深厚連結

美國關島總督古蕾露（左）昨日會晤外交部長林佳龍（右）。（圖由外交部提供）

美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）訪問團於3月4日至11日率團訪台，期間與高雄市締結姐妹市。外交部長林佳龍昨（9）日款宴訪團一行，古蕾露表示，期盼透過城市外交鞏固雙邊情誼，期待與台灣在原住民文化、經濟及觀光領域建立更為深厚的連結。

古蕾露致詞提到，訪團此行與高雄市政府締結姐妹市，期盼透過城市外交進一步鞏固雙邊情誼。

古蕾露指出，關島政府正致力擴大與台灣的醫療合作，盼藉由醫學教育及專業醫事人員交流，提升關島醫療品質，同時也期待雙方在原住民文化、經濟及觀光領域建立更為深厚的連結。

林佳龍表示，誠摯歡迎關島總督古蕾露第2度率團訪台，並表示台灣與關島不僅共享深厚的南島民族文化淵源，更是堅定守護區域和平穩定的民主夥伴。

林佳龍指出，近年來，台灣與關島在觀光、教育及農業等領域的合作日益緊密，民間交流也更加熱絡頻繁，未來將持續拓展雙方在人工智慧農業、醫療服務、教育及文化等領域的合作，期盼攜手推動經濟繁榮，進而提升雙方人民福祉。

外交部表示，林佳龍與古蕾露雙方昨日就觀光旅遊、醫療轉診及文化交流等議題交換意見，外交部對古蕾露總督再次訪台表達誠摯歡迎，並期待未來在觀光、醫療及文化等各個面向，持續深化互惠互利的夥伴關係。

