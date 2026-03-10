李四川告別北市府 工務局「rap」藏驚喜

李四川9日在台北市政府上班最後一天，台北市長蔣萬安準備了多項禮物，也頒給他獎章。（台北市政府提供）

李四川今（10）日卸下台北市副市長職務，國民黨預計明（11）日徵召他參選新北市長；李四川今天釋出一段台北市工務局為他製作的歡送影片，驚喜地說「他們竟然為我作了一首rap」，影片內容細數「Hammer（槌） Lee」在北市的點滴，以「職人精神、永不退場」結尾，讓人相當動容。影片釋出不到30分鐘，已吸引近3000人觀看，紛紛留言肯定工成人的認真、踏實。

台北市長蔣萬安昨率市府相關局處同仁在下班前為李四川舉辦歡送會，蔣萬安準備了多項禮物，包括寫著「四載躬親固北基、川流眾志拓新城」的中堂、特製輝達契約書與權狀的悠遊卡、一件藍灰色西裝，最後還有一件「馬到成功」的祝福。

李四川今天在臉書特別分享了工務局為他製作的歡送影片，「他們竟然為我作了一首rap」，還說好在沒有當場要他配舞。

影片中說他從不穿西裝在辦公室裡發愁，總在工地現場跟大家一起濕了領口，敘述李四川自稱「Hammer Lee」，那是工程人的執著，李像把重槌，擊碎所有繁雜的慣例，實事求是，是工務人的驕傲。從公館圓環拆除的效率、民權大橋改建、第一果菜市場改建、瑠公綠廊、堤頂大道北向匝道、木柵邊坡滑落、士林官邸滯洪池、民生水資中心興建等，處處都有李四川的身影；而櫻花季、北投三層崎花海等，「他讓生硬的土木也有了溫柔的勝算」。

影片中也提到，李四川常要他們別聽那些政治的風暴，把路鋪平、把水溝通，才是真正的榮耀；不講大道理，只說「把它做對」，讓專業從不後退，形容李四川「職人精神、永不退場」。影片不到半小時就有近3000次的觀看，不少人留言「這才是高水準的公務員」、「這才是官員應該要有的樣子，帥爆了~~」、「謝謝川伯給我們大巨蛋，木柯是毫無可能的」、「寫的貼切，歌如其人～讚嘆唱、作者，讚嘆未來的新北副市長李四川」、「謝謝李副川伯身為工程人的驕傲 秉持著工程人的良心」、「聽著、看著…好感動！也覺得很幸福」。

李四川9日在台北市政府上班最後一天，督導的局處同仁為他辦歡送會。（台北市政府提供）

