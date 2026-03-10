反擊藍白質疑 卓榮泰：自費赴日看棒球為國家隊加油 哪一樣錯了

行政院長卓榮泰10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰上週六赴日看世界棒球經典賽，引發藍白質疑包機費用。卓榮泰今赴立法院備詢表示，他是經過一個很平常的申請手續，沒有使用任何特殊的管道，強調自己自費到日本看棒球為國家隊加油，「哪一樣錯了？」是不是私人的自費，大家可以去查行政院，他沒有報一塊錢的公帳。

「我要跟所有的委員抱歉」，卓榮泰說，行前他都沒有任何的透露，因為他知道這必須非常謹慎，雖然是私人行程。所以他一直到落地以後，上了遊覽車，快進到球場的時候，「我覺得我真的來了」。

卓榮泰表示，很振奮人心的是，我們跟捷克的比賽，第一局得到了兩分，第二局滿貫全壘打全場的人都跳得起來，代表台灣在那一刻是絕對的團結的，我們團結不只在那個球場上，是整個國內跟國外連在一起。

卓榮泰說，這一次能夠到日本，雖然是短暫的一天來回，「我唯一的突破的是台灣隊突破了捷克的防線」，突破了捷克的投手，突破到第七局結束的時候我們達到了第14分，由14分領先結束。而他也提早離開現場，盡量在以一個私人的行為不妨礙到現場，也遵照所有的申請程序來進行。

李坤城則說，卓榮泰本身在東京巨蛋球場出現，就是一個外交上面的突破了；但卓重申，是突破了捷克的防線而已。李再問，若沒和日方有默契的話，怎麼可能通過它的海關？卓表示，這次是經過一個很平常的申請的管道和手續，沒有特別拜託什麼的協助，但是我們內部有內部航班使用地點的申請，對方也有他內部的手續，「但是我們沒有去做任何特殊的管道」。

李坤城說，但他沒想到的是，除了中國共產黨，連中國國民黨也這麼生氣，一直在糾結卓榮泰的費用問題。卓榮泰回應，他到日本看棒球，為國家隊加油，還有他自費，哪一樣錯了，「我請教哪一樣錯了？」

李則提到，因為總預算還沒過嘛？卓榮泰說，對啊，他如果用公費的話，今天在這裡受到另外一種更直接的批評，預算沒有你怎麼可以去？私人行為怎麼可以用公費？所以他一開始就設定是自費的行程，「那如果委員有意見，我明天可以報公費啊，要不要？不行嘛」。卓也說明，私人的支出不需要向大家提出意見，但是不是私人的自費，去查一下行政院，他沒有報一塊錢的公帳。

