卓榮泰包機惹議 林智群翻舊帳：柯文哲一日雙塔、傅崐萁訪中呢？

前民眾黨主席柯文哲（左）、國民黨總召傅崐萁（右）。（資料照）

行政院長卓榮泰上週六赴日看世界棒球經典賽，引發藍白質疑包機費用。對此，律師林智群指出，當初柯文哲一日雙塔、一日北高用的是台北市預算，傅崐萁2024年4月底帶國民黨一堆委員到中國見王滬寧聲稱「公務行程」欸！那就是用公家的錢喔！

行政院長卓榮泰7日現身日本東京的世界棒球經典賽為台灣隊應援，遭在野黨質疑是否花公帑包機、動輒百萬花費。行政院長卓榮泰今天在答覆國民黨立委王鴻薇質詢時拿出牛皮紙袋，批王未經查證便指控其「貪瀆百萬」是血口噴人，更直言他赴日只有「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣。」

林智群在臉書PO出截圖，截圖中可以看到當年台北市議員吳沛憶、前議員王浩宇爆料，柯文哲一日雙塔是用台北市編列百萬預算，另一張截圖則是2024年傅崐萁聲稱訪中是「責無旁貸的公務行程」，林智群在貼文分別表示「如果要算的話，一日雙塔、一日北高，阿北自己愛騎腳踏車，私人行程干我們屁事？為什麼可以用台北市預算支付？」、「傅崐萁2024年4月底帶國民黨一堆委員到中國見王滬寧，現在大家質疑他們是不是花公家的錢。立法院網站上，傅崐萁說是「公務行程」欸！那就是用公家的錢喔！如果國民黨要說他們是自費，麻煩拿出自費單據來。」

