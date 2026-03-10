本土團體赴國民黨南市黨部抗議 要求公布林茂生遇害真相

本土團體至國民黨市黨部陳情。（記者洪瑞琴攝）

近來社會掀起重新檢視威權時期歷史的「民主補課」討論氛圍，多個本土團體今（10 ）日前往中國國民黨台南市黨部前抗議，要求國民黨主席鄭麗文公布1947年林茂生遭殺害的真相，並向其家屬與台灣社會公開道歉。

成大台文系教授蔣為文指出，林茂生精通日文、英文與德文，也熟悉台語白話字，長期支持台灣語文的現代化與標準化，並主張建立以台灣母語為基礎的「台灣學」教育體系，因此被視為台灣教育界的重要先驅。

台灣人權文化協會指出，1947年3月11日228事件期間，林茂生遭中國國民黨特務逮捕後失蹤，至今未見遺體，相關歷史真相至今仍未完全釐清。

成大台文所學會會長連凱郁（LIAN KHAIHIOK）代表抗議團體提出兩項訴求，公布當年謀殺林茂生的完整真相，包括涉案人員姓名、犯案方式與地點，以及遺體下落；國民黨主席鄭麗文應就此歷史事件向林茂生家屬與全體台灣人公開道歉。

現場新世代面對面對話。國民黨黨代表、南市議員蔡宗豪與另一位黨代表劉秉叡代表接受。他們表示，朝野不分黨派都有責任共同面對歷史，將會把陳情書轉達鄭主席。

林茂生（1887－1947）出生於台南，被視為台灣近代重要教育家之一，先後畢業於日本東京帝國大學文學士、以及美國哥倫比亞大學哲學博士，是早期少數取得博士學位的台灣知識分子。博士論文《日本統治下台灣的學校教育：其發展及有關文化之歷史分析與探討》，為研究台灣教育史的重要著作。

林茂生一生投入教育工作，曾任教於長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、台南高等工業學校、成功大學及台灣大學等校，培育無數學子；在成功大學期間曾擔任圖書館首任館長，對學術環境建設貢獻良多。

參與行動的單位包括成功大學台灣文學研究所學會、台灣羅馬字協會，以及台灣人權文化協會前理事長李建畿、現任副理事長鄭邦鎮等人。

成大台文所學會會長連凱郁（左2）遞交陳情書，國民黨代表蔡宗豪議員（左3）代表接受陳情書。（記者洪瑞琴攝）

本土團體進國民黨市黨部陳情，過程平和。（記者洪瑞琴攝）

