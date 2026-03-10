民進黨議員桃園區初選倒數 黃瓊慧、魏筠、王珮毓跨區合體造勢

民進黨桃園市議員黃瓊慧（中）與同黨議員魏筠（右）、王珮毓（左）合體，10日上午冒雨在桃園區春日路與三民路口為黨內初選宣傳造勢。（圖由黃瓊慧提供）

民進黨桃園市議員初選有4區要進行民調，期間為3月16到22日，桃園區提名5人有6人登記，爭取連任的議員黃瓊慧今（10）日邀請議會同事魏筠、王珮毓跨區合體站台，在春日路與三民路口為初選宣傳造勢、拉抬聲勢。

黃瓊慧表示，春日路與三民路口是到議會的必經路口，3人同為第1屆當選的市議員，長期關注的議題面向相近，包括育兒友善、市政預算與人本交通等，經常在議會聯合質詢，共同關心市政，面對不同立場的評論與攻擊，3人始終堅定為民發聲，桃園市支持者很關心民進黨何時公布市長參選人，她們也很期待這位「母雞」出現，「小雞」已經做好準備，持續曝光，努力爭取連任。

王珮毓表說，在上任後的第1會期總質詢時，桃園市頻繁發生幼兒園與托嬰中心疑似虐童事件，她與黃瓊慧接獲多位家長陳情，反映調閱監視器過程困難重重，為防堵類似事件再發生，2人要求市府建置托嬰中心「監管雲」系統，經過3年努力，桃園市婦幼發展局已陸續完成公立托嬰中心監管雲建置，共同守護幼兒安全，打造婦幼友善城市。

魏筠表示，過去3年多來因積極為民發聲，她與黃瓊慧常成為不同立場人士攻擊的標靶，2人從未因此退縮，反而彼此扶持、相互打氣，更加堅定做對的事情，她也力挺黃瓊慧，希望她通過初選、繼續連任。

