台灣球迷被抹黑東京巨蛋亂丟垃圾 林楚茵：台灣發光中共急小動作

民進黨立委林楚茵。（資料照）

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽期間，吸引大批台灣球迷到場應援。然而許多台日網友注意到，多個社群平台自經典賽開打後，開始瘋傳數張號稱是台灣球迷在東京巨蛋場內亂丟大量垃圾的畫面，甚至有台媒以此報導怒批「台灣人惡習丟臉丟到國外」，但被日媒實地查證打臉全是「AI假圖」，對此，民進黨立委林楚茵表示，現實中，日本網友都大讚台灣球迷離場前主動清理垃圾；網路上，真正製造大量「垃圾資訊」的是這些躲在螢幕後的中共網軍！

林楚茵在臉書PO文表示，WBC台灣隊打得精彩，中共網軍也沒閒著，近日網路流傳「台灣球迷在東京巨蛋亂丟垃圾」照片，日媒實地查證打臉，全是粗製濫造的「AI假圖」，這套認知作戰的劇本非常老套，中共網軍製造AI假圖被在地協力者接手發布，部分媒體不查證就跟進，進一步擴散假訊息。

請繼續往下閱讀...

林楚茵指出，日本網友眼睛雪亮，揪出散布假圖的「徐芳麗」帳號IP在香港，早被台灣調查局認證是「造謠累犯」，過去散布過「很多孩子走了」、「殯儀館堆屍照」等謠言，背後就是中共境外勢力！

林楚茵續指，最早發布AI圖的粉專《LIFE 生活網》更是惡名昭彰的內容農場，同時經營全台各縣市「我是XX人」社團，平時產出在地生活資訊養分，關鍵時刻就變身認知作戰協力者！

林楚茵直言，台灣每次在國際發光，中共就急著搞小動作，現實中，日本網友都大讚台灣球迷離場前主動清理垃圾；網路上，真正製造大量「垃圾資訊」的是這些躲在螢幕後的中共網軍！楚茵過去不只一次提醒網軍攻擊和AI假資訊的危害，大家看到可疑資訊，務必小心查證、積極檢舉，提高警覺心才能破解這種骯髒的認知作戰！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法