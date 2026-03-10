直攻綠營基市長參選人童子瑋本命區 謝國樑昨晚2場說明會固票

基隆市長謝國樑昨晚（10日）在仁愛區舉辦市政說明會，一一細數市政建設，爭取民眾認同。（圖為基隆市政府提供）

隨著九合一大選腳步逼近，藍綠陣營彼此攻防腳步加快加密。基隆市長謝國樑昨天（9日）晚間在仁愛區舉辦市政說明會，謝國樑向民眾一一細數說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果，他強調，基隆市政府將在穩健財政基礎上推動建設與改革，提升基隆整體生活品質。

仁愛區是基隆市議長童子瑋的本命區，由於童子瑋已經獲得民進黨中央提名代表民進黨參選基隆市長，童子瑋在今年1月24日與1月30日在仁愛區舉辦市民見面會，陸續開出重陽敬老金加倍發、三節敬老津貼加碼的政治支票，希望在傳統藍大於綠的艱困選區基隆，爭取長者的支持。

請繼續往下閱讀...

相較於童子瑋選在仁愛區展開市民見面會，謝國樑昨晚率領市政團隊，先是在仁愛區朝棟里民活動中心與民眾面對面交流，稍後不公開行程，也在仁愛區其他里民活動中心與民眾做市政說明，希望強化穩固支持者。

在人行空間改善方面，2025年完成騎樓整平1萬4624平方公尺、長度4018公尺，未來將持續推動田寮河兩側周邊改善工程。交通安全方面，市府投入1億2298萬元改善14所學校周邊通學步道，提升學童通行安全。自2024年11月推動行人有序專案後，2025年年全年行人交通事故202件，較前年同期減少158件，下降43.8％。

謝國樑也說明社福施政成果，包括建置親子與長輩照護平台，整合醫療與社福資源。他上任市長時，基隆市府債務67億元，目前降至40億元，減債27億元，未來將在財政穩健基礎上，規劃長者年金補貼政策。

另外，基隆捷運先期工程已啟動，SB18站周邊同步推動「基隆智慧科技園區」整體開發，整合辦公、商業與生活機能。八斗子遊艇碼頭將朝國際遊艇港發展，結合遊艇服務與海洋產業，帶動在地就業。

謝國樑指出，截至去年底污水接管戶數達7萬5255戶，接管率居全國第5名，在本島非直轄市中是第1名。

基隆市長謝國樑昨晚（10日）在仁愛區舉辦市政說明會，一一細數市政建設，爭取民眾認同，散會後向民眾致謝。（圖為基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法