為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    直攻綠營基市長參選人童子瑋本命區 謝國樑昨晚2場說明會固票

    2026/03/10 10:36 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑昨晚（10日）在仁愛區舉辦市政說明會，一一細數市政建設，爭取民眾認同。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市長謝國樑昨晚（10日）在仁愛區舉辦市政說明會，一一細數市政建設，爭取民眾認同。（圖為基隆市政府提供）

    隨著九合一大選腳步逼近，藍綠陣營彼此攻防腳步加快加密。基隆市長謝國樑昨天（9日）晚間在仁愛區舉辦市政說明會，謝國樑向民眾一一細數說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果，他強調，基隆市政府將在穩健財政基礎上推動建設與改革，提升基隆整體生活品質。

    仁愛區是基隆市議長童子瑋的本命區，由於童子瑋已經獲得民進黨中央提名代表民進黨參選基隆市長，童子瑋在今年1月24日與1月30日在仁愛區舉辦市民見面會，陸續開出重陽敬老金加倍發、三節敬老津貼加碼的政治支票，希望在傳統藍大於綠的艱困選區基隆，爭取長者的支持。

    相較於童子瑋選在仁愛區展開市民見面會，謝國樑昨晚率領市政團隊，先是在仁愛區朝棟里民活動中心與民眾面對面交流，稍後不公開行程，也在仁愛區其他里民活動中心與民眾做市政說明，希望強化穩固支持者。

    在人行空間改善方面，2025年完成騎樓整平1萬4624平方公尺、長度4018公尺，未來將持續推動田寮河兩側周邊改善工程。交通安全方面，市府投入1億2298萬元改善14所學校周邊通學步道，提升學童通行安全。自2024年11月推動行人有序專案後，2025年年全年行人交通事故202件，較前年同期減少158件，下降43.8％。

    謝國樑也說明社福施政成果，包括建置親子與長輩照護平台，整合醫療與社福資源。他上任市長時，基隆市府債務67億元，目前降至40億元，減債27億元，未來將在財政穩健基礎上，規劃長者年金補貼政策。

    另外，基隆捷運先期工程已啟動，SB18站周邊同步推動「基隆智慧科技園區」整體開發，整合辦公、商業與生活機能。八斗子遊艇碼頭將朝國際遊艇港發展，結合遊艇服務與海洋產業，帶動在地就業。

    謝國樑指出，截至去年底污水接管戶數達7萬5255戶，接管率居全國第5名，在本島非直轄市中是第1名。

    基隆市長謝國樑昨晚（10日）在仁愛區舉辦市政說明會，一一細數市政建設，爭取民眾認同，散會後向民眾致謝。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市長謝國樑昨晚（10日）在仁愛區舉辦市政說明會，一一細數市政建設，爭取民眾認同，散會後向民眾致謝。（圖為基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播