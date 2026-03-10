藍營爭取市議員提名 貼心小物創意又實用

涂力旋客製化迷你球棒鑰匙圈，球棒上寫著「強力出擊」，宣傳自己也為台灣隊加油。（擷取自涂力旋臉書）

爭取國民黨提名參選台中市議員的豐原區社皮里長涂力旋及翁子里長連佳振，最近紛紛推出選舉小物，十分吸睛 ！涂力旋趁世界棒球經典賽熱潮，客製化迷你球棒鑰匙圈，球棒上寫著「強力出擊」，雙關語強化個人優點，也為台灣加油；連佳振則客製環保餐盒袋，在社區關懷據點站發送，設計的環保餐盒袋放便當還可以放講義隨身物，貼心又實用。

年底九合一選舉，不管藍綠，許多人都在拚初選出線，爭取提名，台中市豐原區社皮里長涂力旋和翁子里長連佳振，為爭取國民黨提名參選豐原、后里區市議員，涂力旋除了發送購物袋，也趁世界棒球經典賽熱潮，客製化迷你球棒鑰匙圈，球棒上寫著「強力出擊」，為台灣隊加油，也凸顯個人優點。

連佳振除掃街拜票時贈送購物袋和面紙等小物，更客製環保餐盒袋，在社區關懷據點站發送，專為長輩設計的環保餐盒袋，不僅可放便當還可以放講義隨身物，袋子外面還特別設計姓名及電話欄，方便長輩填上個人資料，不會拿錯，遺失也容易找回，貼心又實用。

連佳振為長輩客製化的環保餐盒袋，袋子外面還特別設計姓名及電話欄，方便實用。（取自連佳振臉書）

