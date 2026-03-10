李四川今起離職誰接班？藍議員：北市不需「公務體系滿分」副市長

台北市副市長李四川今起離職。圖為李四川昨出席主持任內最後一次都委會。（資料照，記者田裕華攝）

台北市副市長李四川今（10）起離職，投入新北市長選戰。對於接任副市長人選，台北市議員曾獻瑩表示，台北市不需要另一位「公務體系滿分」的副市長，而是需要能與國際科技產業對話、理解AI邏輯、推動行政升級的「城市CTO（技術長）」。

曾獻瑩表示，李四川在任內完成不少建設與工程治理任務，但台北接下來面對的挑戰，是少子化、缺工、長照壓力、公共運輸人力流失與城市治理數位轉型。台北市長蔣萬安應把握機會，為台北找一位具備科技產業視野與執行力的副市長。

他說，李四川任內偏重建設、工程治理與市政協調，這一段任務已經告一段落。接下來的市府團隊，應把重點放在數位治理、AI應用、行政流程自動化與產業鏈結，北市現在很多問題表面上是因為缺人，但實際上是治理模式還停留在舊時代；諸如公車駕駛荒、長照人力不足、公務體系過勞，都是用傳統行政思維在應付數位時代的結構性挑戰，台北市不需要另一位「公務體系滿分」的副市長，而是一位能與國際科技產業對話、理解AI邏輯、推動行政升級的「城市 CTO」。

曾獻瑩表示，業界重視效率、系統整合、快速迭代與問題分析，這正是當前北市府最欠缺的能力。應找一位有能力導入AI工具、重整跨局處流程、提升治理效能的人才，真正替基層公務員減壓，解決市民問題。

此外，少子化與高齡化已使城市人力結構出現根本改變，單靠補貼無法填補所有缺口。面對公運與照顧體系的人力流失，不能再把希望放在「找更多人」，而須正視如何用科技補足人力，AI是台北唯一不會辭職的員工，台北的未來不能寄望於找不到的勞動力，而是要有領先全台的AI應用。

曾獻瑩也強調，副市長人選不應淪為政治安排或選舉卡位，若蔣萬安能大膽延攬具跨國科技企業、高階管理或科技整合實戰經驗的人才入閣，就是對外界的宣示，台北成為最願意擁抱AI、最有決心推動治理創新的城市。

