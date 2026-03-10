政院擬續「不副署」新會期爭議法案？ 卓榮泰：聚焦逾51項優先法案

行政院長卓榮泰10日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

行政院至今已「不副署」財劃法、眷改條例等5項爭議法案，而本報昨報導行政院開會盤點藍白本會期的潛在爭議法案，除先以議事、媒體攻防讓藍白停推爭議法案，並不排除再以不副署方式反制。針對此事，行政院長卓榮泰今早回應，昨日的行政立法協調會議並未討論所謂的爭議法案，而是聚焦逾51項「優先法案」，期待立法院能優先排審，共同為人民生活造福。

本報昨報導，知情人士表示，行政院昨開會初步盤點爭議法案，包括立院國民黨團總召傅崐萁提出的「晶片國安法」，宣稱要將先進製程「實質根留台灣」，還有國民黨立委陳玉珍推動的「離島建設條例修正草案」，讓離島成為「一國兩制」示範區，以及與選制有關的「不在籍投票法草案」、「公民投票法修正草案」、「國籍法修正草案」等，並預劃以議事、媒體攻防避免藍白強推爭議法案，同時保留「不副署」作為最後反制手段。

請繼續往下閱讀...

媒體提問，行政院昨盤點本會期法案，是否有如本報報導所揭，不排除以「不副署」來反制藍白修法？然而，卓榮泰指出，昨召開的行政立法協調會報並未討論所謂的爭議性法案，會議重點主要放在本會期的優先法案推動。這些優先法案內容並無爭議，且多與民生發展密切相關。

他指出，目前盤點的優先法案包含財政1案、預算2案、住宅3案、環境4案、社福5案、組織6案、財經7案以及國安13案，另外還有其他7項法案，合計共51項優先法案。每一項都與民眾生活需求及國家發展息息相關，因此行政院期待立法院能優先審議並通過這些法案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法