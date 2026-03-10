明將訪美行程被稱「國家層級」 盧秀燕微笑了

盧秀燕訪美在即，被問行程「國家層級」，微笑不回應。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕昨（9日）終宣佈訪美行程，自11日到21日出訪美東11天，將拜訪美國5大州、9個行政區，更將前進華府拜會美國聯邦眾議院議員，就能源穩定、區域安全及全球貿易等對台美雙方都非常重要的議題等進行交流，出訪「超越城市外交」，被解讀她訪美提升至「國家層級」，今盧秀燕被問訪美升級，僅微笑，不作回應。

盧秀燕定調出訪3大任務，城市交流、關心僑胞外，也將致力鞏固台美情誼，盧秀燕此行出訪美東各大城市，包括與美方地方政府交流，也會前往紐約哥倫布公園向國父銅像獻花及跟僑界交流；最受矚目的行程預計在17日到18日在華府拜會美國聯邦眾議院議員，相關拜會層級，盧秀燕口風緊，僅透露，「多是美方邀請及安排」，她將就能源穩定、區域安全及全球貿易等對台美雙方都非常重要的議題等進行交流，更強調，她會把握機會為國家發聲、為中華民國爭取權益，並增進彼此了解、互信、合作並鞏固台美情誼。

請繼續往下閱讀...

外界解讀盧秀燕這次訪美行政治味濃、「超越城市外交」、「提昇至國家層級」；台中市議會國民黨團書記長李中更指出，從她這次選擇赴華盛頓DC（華盛頓特區）及紐約的行程安排，「可以解讀為其有再向上一步的企圖心，甚至可視為是參選總統前的考察之旅」。

出訪在即的盧秀燕今則忙著召開各式會議，聽到訪美升級國家層級提問後，盧秀燕僅微笑，不作回應。

不過，民進黨台中市議員對她的訪美行程提出諸多質疑，周永鴻指出，盧企圖將行程包裝成「總統級面試」，既無國民黨黨權背書，又無中央外交實質權力，根本「自抬身價」；江肇國也質疑，盧秀燕即將卸任市政一團亂，這個時間訪美稱要鞏固台美情誼，「急著刷政治存在感」。

陳雅惠與陳俞融均說，包裝為「外交任務」，反而容易讓外界質疑此行的真正目的與必要性，市民要的是把城市發展放第一位，否則只是個人拉抬政治聲量的表演。

盧秀燕訪美行程曝光。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法