    首頁 > 政治

    國台辦嗆卓揆「竄訪」日本 管碧玲：中國打壓「看得懂的就懂」

    2026/03/10 10:02 記者林欣漢／台北報導
    海委會主委管碧玲。（資料照）

    海委會主委管碧玲。（資料照）

    行政院長卓榮泰日前赴日本觀看世界棒球經典賽，為台灣國家代表隊加油。中國國台辦嗆，「日本放任民進黨當局頭面人物『竄訪』」。海委會主委管碧玲今（10）日於立法院受訪表示，中國發言人口出惡言，說得那麼難聽，「先壓迫我們，再用那樣的形容詞罵我們的行政院長，我們要譴責不能接受，我們支持院長的聲音要大一點，我們對中國譴責的聲音也要大一點，這就是台灣的外交，我們要看得懂」，「看得懂的人就懂，看不懂的人可能也是裝不懂」。

    管碧玲指出，台灣的外交處境非常艱難，「我們從事外交需要非常多友邦的協助和支持，而從事外交也變得非常的辛苦、非常委屈。所以，54年來第一次現任的行政院長踏上日本的國土，這是很溫暖，因為是去替我們的台灣加油打氣，而且是多麼的重要及難得，我們應該感到高興，要很感動，而不是生氣、指控」。

    管碧玲表示，「外交的艱難使得我們的工作在中國大陸的壓迫之下，必須迂迴。明眼人都知道這個問題應該怎麼看，院長有他的承擔，院長有他對我們艱難的政治局勢的體察，自費是院長的承擔，我們要給他加油打氣，我們要給他肯定及鼓勵」。

    管碧玲說，中國發言人口出惡言，說得那麼難聽，「先壓迫我們，再用那樣的形容詞罵我們的行政院長，我們要譴責不能接受，我們支持院長的聲音要大一點，我們對中國譴責的聲音也要大一點，這就是台灣的外交，我們要看得懂」，看得懂的人就懂，看不懂的人可能也是裝不懂。

    熱門推播