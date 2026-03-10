卓揆赴日搭包機松山直飛 顧立雄：起飛、管制由民航局負責

國防部長顧立雄。（記者劉信德攝）

行政院長卓榮泰7日飛至東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，遭在野質疑是公器私用。藍營粉專「風向123事」致電空軍松指部問是否能包機，被反問「沒認真看新聞」、「上網查清楚再打進來」、「不要亂打進來」；國防部長顧立雄今（10）日受訪表示，松山機場是軍民合用的機場，相關民航機的起飛與運作都是由民航局進行管制。

顧立雄指出，國防部跟民航局本來就有一個協定，「我們可以運用他們的機坪，他們也可以使用我們的機坪」，「所以使用我們這邊的機坪之後，相關的起飛、管制，都是由民航局來負責」。

請繼續往下閱讀...

另外，中共軍機近期在台灣周邊空域活動情形出現變化。從我國國防部逐日發布的「即時軍事動態」資料可見，自2月28日起至今，已連續11天未偵獲中共軍機在台灣周邊空域活動。對此，顧立雄表示，大家都有很多研判，但他必須還是要強調，中共對我們的武力併吞企圖始終是存在的，不能單靠共機有沒有來這樣的單一徵兆來判斷。

顧立雄指出，事實上可以看到共艦持續圍繞在台灣周邊，至少每天保持5艘以上，這種企圖將台海內水化的法律戰迄今沒有停歇，所以還是要持續密切關注後續他們的動態，這是國軍應該做的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法