卓揆赴日重大外交突破 詹凌瑀：台灣走向世界趨勢擋不住

針對行政院長卓榮泰日前搭機赴日本幫台灣棒球隊加油，綠營認為這是外交重大突破；對此，媒體人詹凌瑀表示，不管中國怎麼崩潰，也不管藍白酸言酸語怎麼扯後腿，事實就是台灣跟日本根本沒在怕，台灣走向世界是擋不住的趨勢。

詹凌瑀在臉書PO文表示，行政院長卓榮泰上週六快閃東京看球賽，創下台日斷交後首次有現任閣揆踏上日本首都的歷史紀錄，這絕對是台灣外交的一大突破，這一步邁出去，中國國台辦還有外交部立刻氣得跳腳，用「雞鳴狗盜、令人不齒」這種8言絕句連番跳針謾罵。

詹凌瑀指出，更好笑的是，台灣內部的在野陣營不為國家的外交突破感到高興，反而急著跟風，吵著追問這趟快閃花了多少錢。這種內外夾擊、一搭一唱的套路，請問這群人是有多見不得台灣好。

詹凌瑀直言，不管中國怎麼崩潰，也不管藍白酸言酸語怎麼扯後腿，事實就是台灣跟日本根本沒在怕，「台日關係現在就是處於史上最堅固的狀態，未來的連結只會越來越緊密，台灣走向世界是擋不住的趨勢」，那些只會唱衰的聲音，就讓他們自己留在原地崩潰吧。

