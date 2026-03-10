為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧秀燕將訪美 國民黨：實際安排不會如外界悲觀

    2026/03/10 09:54 記者施曉光／台北報導
    國民黨文傳會副主委尹乃菁。（資料照）

    國民黨籍台中市長盧秀燕即將赴美國訪問，外界認為，由於國民黨先前阻擋軍購特別條例，美國不會給盧秀燕好臉色，國民黨文傳會副主委尹乃菁今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問指出，台中市府團隊會做很好的安排，而且國民黨主席鄭麗文已指示國民黨駐美代表要盡全力提供盧秀燕完整且必要的協助，因此「實際安排不會像外界悲觀，去了就知道。」

    尹乃菁表示，盧秀燕是台灣的政治明星，具有相當的份量，美國當然會歡迎台灣的政治明星赴美充分交流，相信美方會做出妥適的安排，盧秀燕應該可以見到重要的人，但不會對外公開，即盧秀燕見不到，也是因為美伊戰爭以及「川習會」即將舉行，這些事情的影響會更大，不是台灣軍購特別條例的問題。

    尹乃菁強調，民進黨非常有錢，也有很多資源，長期以來撒在美國智庫及各方面的金錢非常龐大，還有一些親民進黨的團體，在蒐集一些台灣政黨領導人、立委、政治明星以及親藍營名嘴的談話，然後加以斷章取義，給美方洗腦。

    尹乃菁表示，台灣不是一定全部要照美方的價碼買單，而且雖然國民黨這幾年在野，但與美方的溝通密度與深度仍然存在，即便是過去國民黨執政時期，也不是對美方的軍售都照單全收，不像賴清德總統，無論對美關稅談判或國防採購預算，都是用照單全收的態度，如果言之有理，才會被美國看得起。

    她強調，國民黨的「3800億+N」軍購特別條例版本就是言之有理，行政院的1.25兆版本就只有2張A4紙，完全空白授權，外界認為國民黨版本只有3800億，金額太少，但「+N」這一塊，只要美方有發價單出來，國民黨就會從速編列特別條例通過。

    對於主持人詢問鄭麗文訪中、訪美行程是否有訊息？尹乃菁說，沒有，目標仍維持在上半年，一切還在安排中。

