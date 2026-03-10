憶20年前蘇貞昌過境驚險往事 謝志偉：中國反應證明這是外交突破

我國駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

行政院長卓榮泰7日親赴日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為是外交突破，藍營卻質疑卓榮泰公器私用。對此，我國駐歐盟代表謝志偉回憶當年一位台灣行政院長出訪記事，今天回想起這一段，他知道，之前，至今，台灣的行政院長還不曾有像卓院長能順利進入一個沒有邦交的國家，更別說還坐在幾萬人的公共空間裏，為台灣的棒球選手加油且被報導，到底是「私人行程」，還是「外交突破」？別問院長，別問國人，中國的反應已給了標準答案。

謝志偉在臉書PO文表示，憶當年一位台灣行政院長出訪記事，那是將近20年前的事了，2006年12月14日晚間，時任行政院長的蘇貞昌先生自台北出發前往當時台灣的非洲友邦甘比亞參加當地時間12月15日上午賈梅總統（H.E. Alhaji Dr.Yahya A.J.J. Jammeh）連任就職典禮，蘇並預定15日當日即搭機返台，當時自己人在德國，剛任台灣駐德代表滿一年不久。蘇院長訪非與他本無關。

謝志偉指出，然而在蘇貞昌從台北出發飛甘比亞的前兩天，收到台北外交部緊急電話要謝志偉去洽德國外交部，問可否同意蘇院長於回程時，在法蘭克福轉機回台灣，電話裏外交部並說，收到這個指令的，除了駐德代表處之外，同時還有四個其他台灣駐歐洲國家的代表處，我們五館分別只有48小時的時間，雖然只是單純地過境，我們5個大使接到指令時，沒有一個有把握。

謝志偉續指，因為由於中國的強力施壓，各國都把台灣的行政院長視為是憲法上具有主權象徵之政治人物，即便不入境而僅止於過境，都是禁忌，細節不表，簡單地說，他在最後關頭成了唯一獲得駐在國外交部同意的人，讓蘇院長從非洲飛抵法蘭克福過境轉機飛返台灣，我們雙方約定，對外說詞就是：「放行」係基於「人道考量，全無私人或政治因素。」

謝志偉表示，12月15日，蘇院長飛離甘比亞沒多久後即從柏林飛往法蘭克福機場過夜，鬧鐘撥了次日清晨五點，自己根本到三點才勉強入睡，六點左右，天色猶黑，下著細雨充滿焦慮地、終於在機場旁一特定空間接到了蘇院長。謝志偉心情激動地緊抓著蘇貞昌的手，卻忘了告訴他，臉頰上他看到的，真的不是淚水，而是雨水。

謝志偉直言，今天回想起這一段，他知道，之前，至今，台灣的行政院長還不曾有像卓院長能順利進入一個沒有邦交的國家，更別說，還坐在幾萬人的公共空間裏，為台灣的棒球選手加油，且被報導，到底是「私人行程」，還是「外交突破」？別問院長，別問國人，中國的反應已給了標準答案。

