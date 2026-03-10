卓榮泰赴日遭藍營砲轟 張育萌：日本政媒一致認同是外交重大突破

圖為台韓對戰時，張育成擊出陽春砲，台灣取得1比0領先，卓榮泰與在場球迷為台灣隊加油打氣。（中央社）

行政院長卓榮泰7日親赴日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為是外交突破，藍營卻質疑卓榮泰公器私用。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文直言，日本從政界到媒體，都一致認同，台灣閣揆旋風赴日是「台灣外交重大突破」，全世界只有國民黨在罵行政院長，讓他直呼「百年大黨格調可見一斑」。

張育萌在臉書發文指出，所有日媒都在談，台灣閣揆旋風赴日是「台灣外交重大突破」就只剩國民黨看不懂「棒球外交」這個奇招。

張育萌表示，《NHK》直接定調這是從1972年，台日兩國斷交後，首度有「現任行政院長訪日」。同時提到，去年7月，台灣外交部長林佳龍訪日時，中國外交部就已經向日本抗議。

張育萌指出，《朝日新聞》說台日沒有邦交，所以台灣的閣揆訪日實屬「極其罕見」（極めて異例），同時也補充說，行政院長是正副總統缺位時的職務順位，是政府的核心人物。

至於《日本時報》（The Japan Times）報導，卓榮泰赴日時特別提到「高市早苗長期是挺台派，她就任首相前，就曾在去年4月訪問台灣。訪問期間，她見了賴清德總統，還提出了日本、台灣、澳洲、印度、菲律賓和歐洲之間建立『準安全同盟』的想法。」

張育萌直言，從《朝日新聞》、TBS到《日本時報》都不約而同提到，高市早苗在去年11月的「台灣有事」論，首次詳述日本如何應對台海危機，這番言論激怒北京。但如今看來，高市內閣不但沒有因此猶豫退縮，反而堅持透過高民意的支持，「出奇招」讓台日關係走得更深更遠。

張育萌強調，日本從政界到媒體，都一致認同，這是台灣從斷交後的外交重大突破。同時，卓榮泰說是「私人行程」，也刻意不挑釁中國，讓北京有個台階可以下。卓榮泰閃電赴日已超過24小時，中國媒體至今一片沉默。這對彼此都算是好的結果。

張育萌批評，結果，全世界只有國民黨，在罵行政院長，週末怎麼有錢有閒去日本看球？他也感嘆「唉，百年大黨格調可見一斑」。

